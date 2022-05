La Panda elettrica si fa in Serbia? A Torino…

La Panda elettrica di fa in Serbia, come dicono le ultime indiscrezioni? Sfuma il sogno di fare a Torino il polo delle piccole EV? Per l’Italia sarebbe un autogol.

La Panda elettrica e le parole del n.1 Carlos Tavares

Partiamo dai fatti: Stellantis ha annunciato che il modello attualmente in produzione a Kragujevac, la 500 L, cessa la produzione. E, a partire dalla metà del 2024, verrà sostituita da un veicolo elettrico, a cui presumibilmente se ne affiancherà successivamente un secondo. Di che modello si tratta? Questo Stellantis non lo dice. I media internazionali scommettono sulla nuova Panda, l’EV da 20 mila euro che dovrebbe costituire l’auto entry level della futura gamma solo elettrica di Fiat. Lo fanno interpretando le parole, in verità sibilline, del n.1 di Stellantis, Carlos Tavares: “Questa nuova piattaforma per veicoli elettrici si adatterà perfettamente ai prodotti dei segmenti A, B e C. E migliorerà le soluzioni efficienti e pulite per la mobilità urbana dei nostri marchi“. Amen. Già, ma che cosa si farà in Serbia? Parlare di una base tecnica dal segmento A (quello della 500 e della Panda, appunto) alla C (quello della Golf) è ancora molto vago.

Nascerà sulla base tecnica della piccola Jeep EV

È praticamente certo che questa base tecnica sarà la cosiddetta Stla Small, destinata ad auto urbane e compatte fino a 4,20-4,25 metri di lunghezza. La stessa da cui nascerà il piccolo Suv a cui sta lavorando la Jeep, in arrivo già l’anno prossimo sul mercato. Quel che è certo è che il governo di Belgrado ha fatto di tutto per portare a casa la produzione di questo veicolo. In questa era di rimescolamento delle produzioni, tra produzioni che cessano (con motori termici) e altre che partono (elettriche), il ruolo della politica è cruciale. “La giornata di oggi segna l’inizio di una nuova era“, ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha siglato l’accordo con Stellantis ricevendo a palazzo Tavares. La Serbia possiede il 33% della fabbrica di Kragujevac e di suo metterà 48 milioni di euro dei 190 investiti nella riconversione delle linee. Sa che questo impianto rientra tra le prime 10 fabbriche esportatrici del Paese e si è mosso per non perderlo.

SECONDO NOI . Si può dire la stessa cosa dello Stato italiano? Tutto preso dal suo mantra della neutralità tecnologica, il nostro governo sembra distratto, a tratti assente. Gli investimenti sull’elettrico vanno ovunque, con la Volkswagen che lavora a un maxi-polo per produrre auto e batterie nella solita Spagna. Non solo: tedeschi e francesi lavorano per riportare in patria produzioni finite in Paesi con minor costo del lavoro. Non vorremmo svegliarci un giorno e scoprire che anche un’auto-simbolo come la Panda è volata via. Forse sarebbe il caso di chiede a Stellantis se le voci sulla Panda in Serbia, rilanciate dai media tedeschi e francesi, hanno fondamento.

