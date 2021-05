La nuova vita delle batterie usate secondo Green-Vision

Applicazioni in e-bike, motorini, ma anche furgoni per le utenze di bordo

Ma qual è questa seconda vita? Le batterie possono alimentare i veicoli a due ruote: biciclette a pedalata assistita, motorini per la consegna delle pizze…C’è anche una moto che ha battuto diversi record di velocità. Ma forse l’applicazione più convincente è il food-truck basato sul Master Z.E., un furgone di ristorazione mobile a zero emissioni, sia per il motore che per la cucina. La potenza elettrica necessaria per alimentare piastre, tostapane e friggitrici è erogata dalle batterie usate e dai pannelli solari. Non serve più collegarsi a prese elettriche volanti, né a rumorosi gruppi elettrogeni. Le batterie di Second life possono essere utili anche per trasportare prodotti farmaceutici come i vaccini, per i quali la temperatura di stoccaggio dev’essere stabile e controllata. Quando l’autista spegne il motore per fare la consegna, la produzione del freddo si interrompe. Mentre le batterie di seconda vita continuano a fornire l’energia necessaria affinché la catena del freddo non ne sia influenzata, anche a motore spento. E non finisce qui: “Abbiamo molte altre idee di applicazioni in sviluppo“, promette Lelong.