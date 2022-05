La nuova Niro e gli altri Suv-umani

La nuova Niro, presentata da Kia, riapre la partita nei Suv medi, con prezzi di poco superiori ai 40 mila euro (meno bonus) e autonomia di almeno 400 km.

La nuova Niro e i concorrenti nella fascia €40 mila

Siamo al limite degli incentivi, fissati come prezzo massimo a 42.700 euro. E proprio questo, non a caso, è il costo della versione più economica della nuova Niro EV, la Business. Che fruisce quindi del bonus di 3 mila euro (o 5 mila con rottamazione). I dati WLTP confermano che in questa fascia di prezzo i Suv coreani sono i più efficienti. La Kia dichiara 460 km di autonomia, con batteria da 64,8 kWh. Ancora meglio fa la “cugina” Hyundai Kona, che con la stessa batteria arriva a 484 km con un pieno. E costa un filino meno, 42.550, essendo un po’ più piccola. Su questa taglia di batterie, l’auto del Gruppo Volkswagen dal prezzo più competitivo è la Skoda Enyaq 60: costa 42 mila euro tondi e ha una batteria un po’ meno capace. Ma ha anche un’autonomia inferiore, 413 km. E c’è un Suv cinese, l’Aiways U5. Costa 43.250 euro (è dunque fuori incentivi), batteria da 63 kWh e autonomia 410 km.

Suv coreani più leggeri e compatti

Va detto però che le due coreane sono decisamente più compatte e leggere delle due concorrenti. La Kona è lunga solo 421 cm, ovvero 21 cm. in meno della nuova Niro, e pesa 1.610 kg. La Skoda (465 cm) e la Seres (468 cm.) sono decisamente più lunghe e pesanti (rispettivamente 1.795 e 1.992 kg), oltre ad offrire un’abitabilità diversa. Si tratta di scegliere tra l’autonomia e le misure, se si vuole rimanere in questo ambito di spesa. Se invece si è disposti ad aprire il portafoglio salendo oltre i 50 mila euro, la scelta è infinita. E comprende Volkswagen ID.4, Mercedes EQA, Tesla Model Y...Tornando alla nuova Niro EV, i dati tecnici parlano di una coppia di 255 Nm, velocità massima di 167 km/h e accelerazione da 0-100 km/h in 7,8 secondi. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, decisamente buono per un Suv. Per ricaricarla dal 10 all’80% nelle stazioni Fast servono 43 minuti.

