La nuova mobilità: gran consulto con Ferrari e Ducati

La nuova mobilità vedrà al centro elettrico, Idrogeno o E-Fuel? Gran consulto a Bologna con i protagonisti della Motor Valley, a partire da Ferrari e Ducati.

La nuova mobilità: elettrico, idrogeno…Una ricetta per la Motor Valley

Il convegno si tiene lunedì 21 novembre dalle 15 presso la Fondazione Golinelli di Bologna ed è promosso da ART-ER, l’Agenzia della Regione Emilia Romagna. Il comparto automotive vale circa il 15% del valore aggiunto manifatturiero emiliano-romagnolo e si sta studiando come supportare la transizione dall’uso dei carburanti fossili. Verranno presentate alcune linee della road map regionale sul tema ed alcuni esempi applicativi di riconversione rilevanti. Su queste evidenze verrà poi innescato un dialogo interattivo con le imprese per comprenderne esigenze e prospettive. In particolare nella PRIMA PARTE il workshop si propone di illustrare 4 temi. 1) I trend geopolitici e tecnici alla base della fase evolutiva della mobilità. 2) Il grado di impatto e coinvolgimento del sistema regionale nella transizione. 3) Una proposta preliminare di 4 assi strategici come potenziali aree progettuali. 4) Lo sviluppo del know-how e delle capacità produttive dei componenti strategici della filiera elettrica e dell’ idrogeno.

Parlano studiosi e imprese, poi quattro tavoli di lavoro aperti

La giornata sarà introdotta da Mauro Tedeschini di Vaielettrico, da Stefano Cattorini di BI-REX e da Roberto Righetti di ART-ER. Seguiranno le relazioni di Francesco Paolo Ausiello (“Conversione della mobilità verso impatto ambientale zero“). Di Roberto Righetti (“Analisi delle imprese e possibili linee di supporto regionale“). E di Roberto Ricci Mingani del Settore innovazione sostenibile (“ Le opportunità del POR FESR 21-27″). Per poi passare agli esempi applicativi di riconversione. Con Luca Di Silvio di Manz Italy e Claudio Rossi di UniBo (“Innovazione nelle linee di produzione per le batterie del futuro“). Simone Di Piazza di Ducati (“Il progetto Ducati per la mobilità elettrica”). Davide Abati di Ferrari (“Il progetto Ferrari per la decarbonizzazione”). Paolo Ferrecchi della Direzione generale Cura del territorio e ambiente (“Road map regionale“). Ma parte cruciale del pomeriggio sarà dedicata alla discussione su 4 tavoli di lavoro, più un tour guidato alla linea pilota BI-REX. Chiusura di Vincenzo Colla, Assessore allo sviluppo economico e green economy.

