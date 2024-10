La nuova Lynk 02 debutta oggi. È un crossover elettrico da 270 cavalli, con 440 km di autonomia. Ricarica dal 10 all’80% in mezz’ora. Prezzo: 35.495 euro.

La nuova Lynk 02: 35.495 euro, 440 km di autonomia

Lynk & Co ha svelato la sua prima auto elettrica per il mercato europeo. Si tratta di un crossover: si chiama Lynk 02. Una vettura di medie dimensioni intermedie, adatta per viaggiare, ma non esageratamente grande e quindi capace di muoversi agilmente in città. Parliamo di 450 cm di lunghezza, 184 di larghezza e 157 in altezza.

A un primo impatto il design è piuttosto rassicurante con linee morbide e volumi decisamente concreti. Il frontale è piuttosto minimalista, ma al contempo sportivo, merito del cofano che scende molto pulito. A dare un po’ di grinta sono anche le nervature centrali, ma soprattutto i gruppi ottici che sembrano dei graffi di luce. Tutto molto filante anche nel profilo laterale, mentre al posteriore la fascia luminosa coast to coast sembra un cuneo che separa lunotto dal blocco più verticale sottostante. Ovviamente, oltre che una ragione estetica, c’è una funzione aerodinamica ben precisa. I cerchi sono da 19 o 20 pollici.Qui si seguito i principali dati tecnici.

270 cavalli, accelera da 0 a 100 in 5,5 secondi

La Lynk 02 nasce sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, ha una potenza di 200 kW, poco più di 270 cavalli, e sviluppa una coppia di 343 Nm. Passa da 0 a 100 in 5 secondi e mezzo. Monta un pacco batterie nichel-manganese-cobalto da 66 kWh che secondo il produttore garantisce un’autonomia di circa 440 km. La Lynk 02 ricarica in DC fino a 11 kW nella versione Core e fino a 22 nella versione More. In corrente continua invece si ricarica a 150 kW e si passa dal 10 all’80% in circa 30 min.

Gli interni e i sistemi di bordo: schermo da 15 pollici

Gli interni sono molto puliti, molto neutri, molto nordeuropei. Forse mancano un po’ di personalità, ma comunque i materiali sono buoni e lo spazio non manca. Interessante l’illuminazione interna che comunica e si interfaccia direttamente con i passeggeri. Forse un po’ stonato il volante: spigoloso e asimmetrico.

Nel tunnel centrale trova spazio un porta oggetti modulare ed estraibile che può anche essere sostituito con una borsa morbida o altri accessori.

In plancia domina un grande schermo da 15,4 pollici che serve per la navigazione, l’infotainment e il setting del veicolo. Davanti al guidatore un secondo display da 10,2 pollici con tutte le informazioni di marcia. Tantissimi i sistemi di assistenza alla guida, più di 20.

La Lynk 02 è in vendita da oggi ad un prezzo che parte da 35.495 euro.

