La nuova batteria 4680 di Tesla: più efficiente e riciclabile

La nuova batteria 4680 di Tesla, più efficiente e facilmente riciclabile nel fine-vita. È stata mostrata a Berlino, nella nella festa per la nuova GigaFactory.

La nuova batteria 4680: maggiore densità e leggerezza

Non è stata solo un’allegra kermesse con Elon Musk come attrazione n.1. Tesla, con la solita nonchalance, ha messo in mostra anche il prototipo del nuovo pacco-batteria strutturale delle sue auto. Ai tecnici in visita non è sfuggita questa versione in sezione del vero cuore dell’auto, che mostra chiaramente come sono disposte le nuove celle 4680. L’azienda californiana è convinta che queste 4680 celle forniranno una maggiore densità di energia rispetto alle 2170 della generazione precedente. E anche maggiore stabilità termica. Tesla è già nella fase di pre-produzione su una linea pilota in California e sta ultimando con fornitori le specifiche per la produzione di serie. Il nuovo design è “cell-to-pack“, senza moduli-batteria, per rendere più semplice ed economica la fabbricazione. La struttura consente di “sposarsi” con le enormi fusioni sotto-scocca mono-pezzo di Tesla , riducendo ulteriormente peso, complessità e costi.

Raffreddamento semplificato e facilità di riciclo

Si tratta di un altro step fondamentale per rendere le Tesla ancora più competitive per prezzo e rendimento rispetto alle auto tradizionali. E colpisce la disinvoltura con cui Elon Musk mette in mostra le innovazioni tecnologiche, che i concorrenti celano con maniacale segretezza. E la cosa fa ancor più rumore se avviene proprio in Germania, con l’industria locale alla rincorsa di Tesla nell’elettrico. Sui profili social specializzati nell’analizzare le innovazioni dell’azienda di Fremont già sprecano le analisti sulle nuove celle 4680. Il nuovo pacco sembra avere un sistema di raffreddamento semplificato: ci sono i soliti canali che si snodano tra le file di celle, come nei pacchetti 2170. Ma dalle immagini non si capisce se il raffreddamento è superiore e inferiore. Di certo la nuova disposizione è progettata per rendere la batteria facilmente riciclabile: il fine-vita delle celle è un tema su cui Tesla parla mostra attenzione crescente.

————————————————————————————————

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al canale YouTube—