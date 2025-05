La nostra azienda chiude (componenti diesel), colpa dell’elettrico

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La nostra azienda chiude, produceva manicotti per i motori diesel della VM di Cento, ci scrive Giovanni. Che incolpa l’elettrico (e anche noi) di questo disastro. Ecco la lettera e la nostra risposta. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

La nostra azienda chiude, perdiamo il lavoro in 89: i cinesi ci divorano e voi siete complici

“Vi comunico che la nostra azienda ha chiuso definitivamente. Abbiamo perso il lavoro in 89. Una volta il livello di produzione era incredibile (componentistica diesel). Grazie alla vostra inutile demagogica idea ambientalista state distruggendo un intero settore. I cinesi ci stanno divorando. L’auto elettrica è un bufala, e voi siete complici di migliaia di famiglie senza più lavoro.

Noi eravamo un piccola azienda che produceva manicotti per la VM di Cento, ma tanto che ve ne importa. Continuate a fare gli sponsor per le auto elettriche. Bravi Continuate così. Venite a fare un giro anche allo stabilimento Stellantis di Melfi. Complici!! Siete Complici!“. Giovanni Leonetti

Tutta la nostra solidarietà, ma le colpe vanno cercate altrove

Risposta. Ci sarebbero molte cose da dire per commentare questa lettera. Ci limitiamo alle due che ci stanno più a cuore. La prima è esprimere la più totale solidarietà a chi perde il lavoro, soprattutto se non è più giovanissimo e le possibilità di ricollocarsi non sono tante. Quindi: massimo rispetto. La seconda è ribadire che noi non siamo complici di nessuno, come dimostrano le migliaia di articoli che abbiamo pubblicato e, ancor più, i nostri bilanci. Siamo solo un gruppo di giornalisti che ha deciso di seguire questa svolta elettrica nel mondo della mobilità. Pubblicando tutto, anche le lettere e le notizie più critiche, come ben sa chi ci segue.

Una cosa però va chiarita: la crisi delle motorizzazioni diesel viene da molto più lontano dell’avvento dell’elettrico, che continua ad avere una quota minoritaria delle vendite. In Italia il 5%, in Europa il 14%. A farla da padrone sono le motorizzazioni ibride, che sono tutt’altra faccenda. La storia dell’automobile, purtroppo, è questa: le tecnologie cambiano e chi lavora nell’indotto viene abbandonato al suo destino. Ma alla grande industria oggi fa comodo far credere che se si vendono meno auto la colpa è tutta dell’elettrico. L‘ennesimo inganno a cui purtroppo i grandi giornali fanno da cassa di risonanza.

