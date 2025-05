La nostra azienda chiude/2 Le colpe di Stellantis e del dieselgate

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’azienda chiude per colpa dell’elettrico? Federico e Valter tornano sullo sfogo di Giovanni Leonetti che accusa l’auto elettrica di aver messo la crisi dell’azienda fornitrice di VM Motori in cui lavoravano lui e 89 colleghi. La solidarietà è d’obbligo, ma le cause…Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

L’elettrico attraversa la storia: convertirsi o morire

“Vi scrivo perché sono rimasto un po’ dispiaciuto per la risposta troppo semplice che avete dato all’ex operaio dell’indotto di VM Motori di Cento. Una risposta che mi è sembrata priva della parte analitica, che mi sembra sia la seguente – ma sicuramente voi siete più competenti per delineare.

La VM Motori di Cento è uno stabilimento del gruppo Stellantis e tra 2023 e 2024 svaluta di 13 milioni di euro i suoi asset a bilancio, di botto – mentre ovviamente era assolutamente nota la crisi del diesel, quindi la svalutazione avrebbe potuto essere progressiva.

Il fatto è che svalutazione o meno, una razionalizzazione di Stellantis è del tutto normale che sia ancora in corso considerando che il gruppo nasce nel 2021, ed è parallela a trasformazioni di mercato, indipendentemente da come questi vogliano gestirla nei bilanci delle singole aziende. La crisi di VM è certamente acuita dal caos dei dazi di Trump – che aggiunge complessità, senza essere ovviamente la principale causa del tutto.

Ma le PMI italiane sono miopi: dovevano pensarci 5-6 anni fa

Questo quadro certamente determina incertezze per l’indotto e per il personale stesso di VM in cassa da mesi. Tuttavia, denota, oltre all’impreparazione del sistema paese, ad una certa noncuranza da parte di Stellantis nei confronti degli impatti delle scelte strategiche industriali e dei percorsi che avrebbero certamente potuto far fare all’indotto, anche una forte miopia del tessuto imprenditoriale italiano.

Il settore dei manicotti diesel si potrebbe convertire all’idrogeno – come avvenuto in altri casi, ma anche ad altre tecnologie a più alto o basso investimento. E questa conversione sarebbe stata per lo meno da avviare 5 – 6 anni fa, con risorse proprie e finanziamenti bancari in via residuale. In parallelo ovviamente, sarebbe stata da perseguire l’autosufficienza (per avere neutralità sul PUN), l’automazione dei processi amministrativo-commerciali (AI) e logistico-produttivi (automazione industriale), ricollocando i dipendenti a nuove mansioni, per aumentare la marginalità complessiva e la sostenibilità d’impresa.

Questo vale a maggior ragione dal 2021, ovvero quando l’impresa produttrice di manicotti per motori diesel ha realizzato che il proprio principale cliente è diventato parte di un gruppo multinazionale che necessariamente avrebbe dovuto/potuto razionalizzare la produzione.

Un tessuto imprenditoriale vecchio e impreparato

Sono pochissime le PMI italiane, in particolare del settore dell’indotto automotive, che non hanno perso questo treno quando stavano soffrendo già, ma certamente meno di ora, e avevano una storia di solidità alle spalle. Le colpe non sono solo del governo e del sistema bancario. Il tessuto imprenditoriale delle PMI italiane è spesso caratterizzato da anziani del tutto impreparati a vari livelli dell’organizzazione, le cui risposte sono slogan ripresi da governi inerti e populisti.

La crisi del comparto dei manicotti per motori diesel non è certamente dovuta all’elettrico o da voi, come la crisi dei maniscalchi non è stata causata dal motore a combustione interna e dai giornalisti che su di esso facevano attività di spiegazione e diffusione culturale. Sono tendenze tecnologico – culturali che attraversano la storia. Ma sta alle persone (anche agli operai, seppur pesanti da leggere) sfruttarle in modo positivo.

Grazie per la vostra opera di divulgazione che trovo fondamentale! Ma non abbiate paura di scrivere con la profondità che vi caratterizza storicamente come giornalisti, siete luci nella notte dell’ignoranza, continuate a splendere!„ Federico Balestrieri

Ho un diesel e un’elettrica. Se i costruttori non avessero fatto i furbetti…

“Guido una Qashqai diesel della quale sono soddisfatto per comfort e consumi. In casa usiamo anche una Opel Corsa elettrica. Ne siamo particolarmente contenti! In casa abbiamo pannelli solari e Wall box. Posso affermare che non sono un tifoso di parte? Che apprezzo l’efficienza del diesel e quella ancora superiore dell’elettrico?

Ho letto la lettera dello sfortunato dipendente dell’azienda produttrice di componenti per motori diesel. Sono molto molto dispiaciuto per lui e tutti i suoi colleghi. Molte Case non producono più motori diesel. Per quel che vale la mia esperienza, trovo che il diesel euro6 sia ‘pulito’: ad esempio quando parto dal garage non sento più la tipica puzza di una volta. Comprerei di nuovo un diesel…

Credo però che la crisi del diesel non sia l’elettrico o politiche ideologicamente green. La crisi secondo me parte dai vari dieselgate che, motivati o no da scopi commerciali protezionistici, hanno costretto i legislatori a scegliere.

Insomma, la causa prima, lo vogliamo o no, sta nella ‘furbizia’ delle Case costruttrici che hanno taroccato i dati per lungo tempo. Ci rimettiamo tutti, costruttori, indotto e consumatori„. Valter (Vicenza)

L’Italia dovrebbe correre, ma la politica…

Risposta- Come abbiamo già scritto rispondendo a Giovanni, il suo sfogo è comprensibile, il bersaglio della sua indignazione no. La transizione elettrica, di cui l’auto è solo una parte, è una tendenza storica, come fa notare giustamente Federico. E’ un treno già partito che accelera di anno in anno in tutto il mondo: chi non è salito in tempo può correre per raggiungerlo, ma non può illudersi di fermarlo stendendosi sui binari. Non lo fermerà e ne sarà travolto.

L’Italia non è certo il paese più attrezzato a correre. Nè lo è l’Europa nel suo insieme. Ma almeno l’Europa guarda in faccia alla realtà e pur fra compromessi e tentennamenti tiene la barra del timone sull’obiettivo (per ora).

In Italia, come se non bastassero le fragilità strutturali delle imprese e del sistema Paese, ci si mette la politica a raccontarci che l’auto elettrica è il problema e non la soluzione. E ci fa credere che chiudendoci nella splendida autarchia del motore termico a basse emissioni, spacciato come “neutralità tecnologica”, saremo al riparo dall’uragano che sta cambiando il resto del mondo. Non ci riuscirà nemmeno l’America del negazionista Trump, figuriamoci noi.

«La storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione» cantava De Gregori nella sua indimenticabile “La storia siamo noi“. Più prosaicamente, ma con incredibile forza e compiutezza, l’ha spiegato di recente il nostro amico professor Nicola Armaroli nel suo intervento TED-X alla Sapienza di Roma che consiglio a tutti di seguire in questo video su Youtube:

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-