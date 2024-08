La Norvegia in VW ID.3 / Ricarica in vacanza

“ Da considerare comunque che i limiti di velocità sono bassi, 80km/h su quasi tutte le strade (eccetto l’autostrada nei pressi di Oslo). Il che da una parte aumenta il tempo per gli spostamenti, ma dall’altra consente autonomie sempre elevate. Per quanto riguarda le app di ricarica, ne avevo già scaricate alcune prima di partire, in particolare ho usato Elton (è quella con più operatori in roaming) ma anche Bilkraft, Mer, Kople e anche Nextcharge presso una Ionity. In un caso a Oslo ho caricato anche con Easypark con cui ho pagato in una volta sola sia il parcheggio che la ricarica. Costi medio di ricarica in DC convenienti intorno agli 0,49 €/kwh al cambio attuale NOK/€. Spesa totale per i 1.679 km: 113 euro per 232 kWh, con consumo medio di 13,8 kWh/100km. Un saluto da Riccardo “.