La Norvegia a un soffio dall’Eden: elettriche al 92,1%

La Norvegia è a un passo dall’Eden: un mercato auto fatto solo di elettriche.

In dicembre Volkswagen ha venduto l’ultima ICE

Il governo di Oslo aveva fissato per il 2025 l’obiettivo di un mercato del nuovo 100% elettrico. A 20 mesi dalla scadenza, il “miracolo” è praticamente compiuto: in febbraio, i veicoli alla spina hanno occupato il 92,1% del mercato, rispetto al 90,1% dell’anno precedente. Quelli totalmente elettrici hanno toccato il 90%.

La rivista Time ha scritto che Volkswagen ha venduto la sua ultima automobile a gas in Norvegia lo scorso dicembre, e sembra probabile che altri marchi seguiranno.

Tesla Model Y spopola, e ora arrivano anche le prime cinesi…

La Tesla Model Y è stata di gran lunga il veicolo più venduto: ha venduto 1.749 unità, il 23,7% dell’intero mercato automobilistico. Insieme alla Model Y sul podio c’erano la Toyota bZ4x e la Volkswagen ID.4, seguite dalla nuova Volvo EX30 e da due vecchie glorie elettriche come la Nissan LEAF e la Hyundai Kona.

Il tutto in un quadro non roseo per il settore auto che tra crisi economica e alto costo del denaro ha totalizzato il mese scorso solo 7.380 immatricolazioni.

Il risultato avrebbe potuto essere anche migliore, spiegano gli analisti norvegesi, se fossero stati disponibili modelli più economici, entry level. Attualmente in Norvegia l’auto più economica fra le elettriche è la Nissan LEAF da 39 kWh, che parte da 232.600 corone norvegesi (circa 21.000 euro).

Per le strade di Oslo si cominciano a vedere anche veicoli elettrici cinesi, ma dei modelli oggi sul mercato solo la MG4 è entrata nella top 10 delle auto più vendute. E la più economica delle , ha debuttato solo il mese scorso.

