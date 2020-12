La Nissan Leaf nuova versione a 21.800 euro chiavi in mano. La Casa giapponese rilancia il suo modello elettrico a 10 anni dal lancio della prima versione.

La Nissan Leaf nuova versione, più tecnologica

Il prezzo di lancio, 21.800 euro appunto, è riferito alla versione con batteria da 40 kWh con allestimento Acenta, il più spartano. Ed è al netto dei 13.500 euro di sconto complessivo tra ecobonus statale previsto in caso di rottamazione di una vecchia auto fino a Euro 4 e dell’incentivo Nissan. Il nuovo modello, denominato MY20, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da gennaio 2021.

—- Il Listino Leaf con i prezzi di tutte le versioni —-

E viene descritto dalla Casa giapponese come “ancora più tecnologico...”, “più connessa e sicura con dotazioni all’avanguardia. Come il sistema In-Car Wi-Fi, il sistema intelligente di avviso e intervento angolo cieco, oltre che lo Specchietto Retrovisore Intelligente con retrocamera a colori“. È il primo veicolo elettrico Nissan a proporre in opzione i nuovi servizi hotspot In-Car Wi-Fi forniti da Orange. Con 4 possibili piani di attivazione che offrono la piena copertura in autostrada e navigazione affidabile “ad alta intensità di dati”. La stessa tecnologia offre uno streaming-video per intrattenere i bambini durante i viaggi.

— Qui altre info e il Listino completo 2021 —

La manager Perry: “Prezzo molto competitivo”



La Nissan Leaf nuova versione dispone del Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, di serie sia nelle versioni con batteria da 40 sia da 62 kWh. Tale ADAS attiva automaticamente i freni per riportare il veicolo in carreggiata quando rileva una situazione di potenziale pericolo. Altra novità in termini di tecnologia sono le funzioni di gestione e monitoraggio, incluse nell’app per smartphone NissanConnect Services. Oltre alla possibilità di controllare la ricarica della batteria e la climatizzazione da remoto, si potrà aprire e chiudere le porte da remoto con i dispositivi mobili. E impostare delle “notifiche smart” relative ai limiti di velocità e al controllo dei movimenti entro una determinata area di utilizzo. Spiega Helen Perry, Head of Electric Vehicle – Electric Passengers Car di Nissan Europa. “Le novità introdotte rispondono alle esigenze dei clienti, come l’impiego di tecnologie digitali, ma il prezzo di rimane estremamente competitivo, per conquistare sempre più automobilisti”. Ormai sul mercato l’auto giapponese se la deve vedere con molti agguerriti rivali, tra cui la Volkswagen ID.3.