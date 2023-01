La Nazionale dell’elettrico in 100 storie: la Fondazione Symbola ha raccolto il meglio del made in Italy con 100 profili di aziende. C’è anche Vaielettrico.

La Nazionale dell’elettrico fotografata da Symbola

Il report è stato realizzato in collaborazione con l’Enel e non fa sconti sui ritardi che ancora affliggono l’Italia. Da una rete di ricarica da completare a un trasporto pubblico che ancora viaggia soprattutto su mezzi altamente inquinanti. Con presentazione a Roma, relatori tra gli altri il presidente di Symbola, Ermete Realacci, e il n.1 di Enel Group, Francesco Starace: “Molto resta da fare“, si legge nel report. “A partire dall’infrastrutturazione del territorio. Al 30 settembre risultavano installati 32.776 punti di ricarica pubblici dislocati in 13.225 location accessibili al pubblico. Delle quali il 75% è collocato su suolo pubblico (per esempio su strada) mentre il restante 25% su suolo privato a uso pubblico, come supermercati o centri commerciali“. Ed è proprio su luoghi già molto frequentati che si stanno concentrando le nuove installazioni, anche ad alta potenza, per poter ricaricare mentre si fa shopping o altro.

Non solo auto: nautica, trasporti pubblici…

Ma nel report non si parla solo di auto: “Fondamentale anche il passaggio all’elettrico di altre forme di mobilità, come la nautica. La riconversione delle oltre 570.000 imbarcazioni da diporto oggi presenti in Italia contribuirebbe al raggiungimento del 40% degli obiettivi europei di azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2050“. Quanto al trasporto pubblico, il ritardo nell’elettrificazione è molto grave. Tra le e città italiane più attive c’è Milano: ATM punta ad elettrificare tutta la flotta di 1.200 autobus entro il 2030 per un investimento di 1,5 miliardi in veicoli e infrastrutture. E Torino con GTT già oggi gestisce il 33% dei km di servizio attraverso veicoli a trazione elettrica. “Incentivare la filiera italiana del trasporto pubblico costituisce un’occasione da cogliere. Dal momento che secondo l’Utip (Associazione internazionale del trasporto pubblico) nel 2030 gli autobus elettrici rappresenteranno la metà del mercato dei bus urbani in Europa”.

La Nazionale dell’elettrico: da batterie, design, elettronica…

Ecco l’elenco della 100 aziende, università e centri di ricerca di cui si parla nel Report: BATTERIE: E-Lectra. ENEA. FAAM. Flash Battery. Green Energy Storage. IIT. Italmatch Chemicals. Manz Italia. Marposs. MIDAC Batteries. Podium Advanced Technologies. Politecnico di Torino. COMPONENTI: Benevelli. Bonfiglioli. Brembo. Eldor. EuroGroup Lamination. Loccioni. Metelli Group. Pirelli. Streparava. COMUNICAZIONE & STUDI: 1000 Miglia. Alma mater studiorum-Università di Bologna. ANFIA. ART-ER. Elettricità Futura. JRC – Joint Research Centre di Ispra. Kyoto Club. Legambiente. Motus-E. Politecnico di Bari. RSE. The European House-Ambrosetti. Università di Palermo. Università di Pisa. Vaielettrico. DESIGN: Italdesign. Logotel. Pininfarina. DIGITALE: Route220. Targa Telematics. Vaimoo. ELETTRONICA: BeonD. S&h. STMicroelectronics. Università di Pavia.

… a meccanica, ricarica, motori e costruttori

MECCANICA: COMAU. IMA ATOP. Marsilli. MOTORI: Mavel EDT. Università dell’Aquila. RICARICA: Acea Innovation. Alpitronic. Atlante. Bitron. CNR. DazeTechnology. Duferco Energia. Ewiva. Gewiss. Gruppo A2A. Gruppo Hera. Neogy. RESSOLAR. Scame Parre. Terna SERVIZI: AngelantoniTestTechnologies. Be Charge. Cobat. Corrente. DACA-I Powertrain Engineering. e-GO! Drivalia. Edison next. FreeTo X. Free2Move eSolutions. Generali. Iren. Privè. Sifà. VEICOLI: Alkè. Askoll EVA. Atala. Cecomp. Ducati. Energica Motor Company. Estrima. Ferrari. FIVE. Industria Italiana Autobus. Iveco. Linky Innovation. Maserati. NITO. Nuova Industria Torinese. Piaggio. Politecnico di Milano. Rampini Carlo. Stellantis. Tecnobus Industries. To Move. Università di Modena e Reggio Emilia.

