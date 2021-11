La Mustang secondo Matteo: “L’auto che ti fa dire wow”

La Mustang secondo Matteo Valenza: il popolare YouTuber ha provato per Vaielettrico la Ford a batterie. Sullo stesso modello test-sicurezza di Euro NCAP.

La Mustang secondo Matteo: “Pressione sulla schiena”

“È un’auto che ti fa dire: wow!”. Si conclude così la video prova di Matteo, rimasto colpito da quella “sensazione di pressione sulla schiena” che la Mustang Mach-e ti dà quando acceleri. Non stiamo parlando di un’auto qualunque: la versione provata da Matteo, la First Edition a trazione integrale, pesa più di due tonnellate (2.182 kg per la precisione). Con una lunghezza di 4,71 metri. I motori in gamma vanno da 269 a 351 cavalli. Una macchina comoda e maneggevole, adatta anche a una famiglia, ma con una sportività tale da piacere “a un sigle in cerca di emozioni”. E con un’autonomia che va dai 450 km della versione d’ingresso (prezzo 49.900 euro, batteria 76 kWh)) fino ai 600 km della Extended (56.700 euro, batteria 99 kWh). La versione provata da Matteo più cara in assoluto (71.050 euro).

Prova sicurezza, Ford elettrica promossa: 5 stelle

Proprio in questi giorni al giudizio sulla Mustang Mach-e si è aggiunto un altro tassello importante: il voto sulla sicurezza. A rilasciarlo è stato l’ente ufficiale europeo che si occupa dei crash-test, Euro Ncap, dopo avere sottoposto la Ford elettrica alle consuete simulazioni di incidenti. Il punteggio complessivo è il massimo, 5 stelle, ennesima dimostrazione del fatto che le elettriche sono auto sicure. E che tutte le favole su una presunta facilità a incendiarsi sono destituite di fondamento. Il giudizio è articolato su quattro voci, in ciascuna delle quali il punteggio massimo è 100. La Mustang ha conseguito 92 nella protezione dei passeggeri adulti, 86 nella protezione bambini, 69 nell’impatto su utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti) e 82 nei sistemi di assistenza alla guida.

