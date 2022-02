La Multipla rinasce (anche) elettrica tra due anni. Lo rivela L’Argus, testata ben informata su quel che bolle in pentola in casa Peugeot (e ora Stellantis).

La Multipla arriverà con la nuova Panda, un piccolo Suv elettrico

La Multipla arriverà L’idea del management guidato da Carlos Tavares è di idetntificare sempre più la Fiat come marca primo-prezzo, con veicoli essenziali concepiti in accoppiata con la Citroen. Lasciando a Peugeot e Alfa Romeo gli spazi nel mercato premium. Oltre alla 500, che continua ad avere ottimi risultati facendo storia a sé, si parla di due modelli:

un Suv solo-elettrico , che dovrebbe prende il posto della Panda. Con un prezzo entro i 20 mila euro e un look che si richiama al concept Centoventi.

, che dovrebbe prende il posto della Panda. Con un prezzo entro i 20 mila euro e un look che si richiama al concept Centoventi. e di una monovolume che sarebbe appunto la nuova Fiat Multipla, da produrre sulla stessa piattaforma della Citroen e-C4, la e-CMP.

Al momento la e-C4 ha un pacco batterie da 50 kWh e di un motore elettrico da 136 CV, lo stesso condiviso da Peugeot e-208 e Opel Corsa-e. La nuova Multipla, comunque, non sarà solo elettrica: a differenza di Volkswagen, Stellantis continua a declinare molte auto anche nelle motorizzazioni tradizionali. Convinta che il solo-elettrico sia prematuro.

In Cina una versione elettrica è già stata fatta

Per bocca del capo del marchio, Olivier Francois, la Fiat ha più volte annunciato di voler trasformare la sua gamma in solo elettrica tra il 2025 e il 2030. Stabilendo che la data precisa coinciderà con il momento in cui le EV avranno un prezzo pari a quello dei motori tradizionali. Non a caso il nuovo slogan è ““It’s Only Green When It’s Green for All”, ovvero “È veramente green quando quando è green per tutti“. “Il nostro dovere è offrire al mercato, il più presto possibile, auto elettriche che non costino più di quelle a combustione”, ha spiegato più volte Francois. “Compatibilmente con la riduzione del costo delle batterie”. Quella in arrivo tra due anni non sarebbe comunque la prima Fiat Multipla elettrica della storia. Un sito spagnolo ci ricorda che la seconda generazione della monovolume torinese ha avuto una seconda vita in Cina. Qui un marchio locale la commercializzava sostituendo il propulsore originale con uno elettrico, con batterie intercambiabili .