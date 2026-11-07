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il7 Novembre 2026
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La multa è giusta? Te lo dice l’Intelligenza Artificiale

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La multa è giusta? O val la pena di fare ricorso per farla annullare? L’Intelligenza Artificiale (AI), su un sito spagnolo, ti dice anche questo.

La multa è giusta? In due minuti lo sai gratis

La multa è giusta

Non c’è più bisogno di studiarsi il Codice della Strada per capire se la contravvenzione va pagata o si può constestare. In Spagna ora c’è un sito che te lo dice in un amen, due minuti del tuo tempo. Si chiama proprio RecurreTuMulta  e funziona con l’intelligenza artificiale. Basta inviare una foto o un PDF della multa in questione e  ti dice se puoi fare appello o meno, e perché. Rileva difetti di compilazione, errori di dati, segnaletica, mancate notifiche e scadenze: tutto gratis, utilizzando un linguaggio chiaro, senza tecnicalità. Questo almeno promette Daniel Sánchez,  il fondatore di RecurreTuMulta. A pagamento c’è però il passo successivo, ovvero la compilazione di un eventuale ricorso, al prezzo di 4,99 euro. Pronto per l’invio, assicura il sito spagnolo.

È tutto il mondo automotive che cambia…

RecurreTuMulta in fondo è solo un esempio dell’impatto che può avere nche sul mondo automotive l’Intelligenza Artificiale. In questo caso minacciando il lavoro degli uffici di pratiche-auto o di tutela dei consumatori, scavalcati dalla rapidità e dall’economicità della Ai. Ma anche la vendita delle auto avviene utilizzando in larga parte l’Intelligenza Artificiale per selezionare e raggiungere i target di clienti giusti. Così come i costruttori, soprattutto cinesi, usano l’AI nella progettazione stessa delle auto. Potremmo continuare con decie di esempi, ma è proprio un mondo che cambia alla radice e che viene completamente ripensato. Persino nelle multe: pensavamo di essere solo noi italiani a non volerle pagare, è invece…

– Leggi anche: per 500 e Vespa c’è un futuro elettrico o…?

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