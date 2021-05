La Motor Valley diventa elettrica: domani alle 11 in streaming

Motor Valley: basta nominarla e viene in mente una storia di tecnologia, sfide, bellezza, progresso, sacrificio e soddisfazioni. La via Emilia, terra dei motori, è un luogo del cuore, prima ancora che la strada lungo cui si snoccilola il racconto di una grande passione.

Una terra che guarda sempre avanti, forte delle sue certezze e della voglia di reinventarsi continuamente. Reinventarsi è quello che dovrà fare _ e già comincia a fare_, per affrontare la nuova fida dell’elettrificazione.

I segnali sono incoraggianti: nella Motor Valley emiliana tante aziende della filiera sono pronte alla conversione, spuntano nuovi protagonisti, colossi internazionali come Silk-Faw vengono qui per costruire la loro hypercar elettrica. #E-VALLEY è lo studio che sarà realizzato da Vaielettrico e Key Energy – ITALIAN EXHIBITION GROUP in collaborazione con MOTUS-E, per mettere in risalto questa nuova stagione.

Si svolgerà attraverso un sondaggio tra le aziende della Motor Valley impegnate nella transizione. I risultati saranno analizzati da un team di studiosi dell’ Università di Bologna, che elaboreranno proposte per sostenere lo sfidante percorso della conversione alla nuova tecnologia.

Nella nostra 3a Digital Green Week, il 19 maggio alle ore 11, ne parliamo con:

–massimo degli esposti e mauro tedeschini, Fondatori di Vaielettrico

-Vincenzo Colla, Assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna

–Fabio Storchi, Presindente Unindustria Reggio Emilia

–Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus E

–Gianfranco Pizzuto, Fondatore di Automobili Estrema

Qui il link per seguire l’evento: https://lnkd.in/dMitWik

