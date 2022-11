La moto robot Davinci DC100 è vostra con 26 mia euro

Prima assoluta in Europa per Davinci DC100, la moto robot elettrica cinese in grado di autobilanciarsi, restando in equilibrio anche da ferma. Debutta a EICMA 2022, al Padiglione 13, Stand Q70.

Qui a Fiera Rho Milano ne abbiamo viste tante, di moto elettriche rivoluzionarie, passare come meteoriti e inabissarsi subito dopo (leggi). Davinci DC100 invece ha tutte le carte in regola per finire presto sulle nostre strade. La rete di vendita in Europa è praticamente fatta e la moto si può già ordinare sul sito di Davinci Motor (qui). Anche il prezzo è fissato 26 mila euro, in linea con i concorrenti auriopei e americani.

L’ambizione della start up è proporre una superbike elettrica competitiva con le 1.000 cc termiche e con qualcosa in più.

Davinci Motor lavora allo sviluppo della sua moto da circa 7 anni e ora «è pronta a mostrare al mondo quello che è stata in grado di realizzare» ha affermato Rosanna Libia , Business Manager Internazionale di Davinci Motor.

Quello che contraddistingue Davinci DC100 è un compromesso unico fra design, prestazioni, peso e funzionalità. Ha un’accelerazione da 0-100 km/h in circa 3 secondi, può raggiungere una velocità massima di 200 km/h, ha un’autonomia di oltre 400 km. Ed è dotata di presa CCS Combo che consente la ricarica in corrente continua dalle colonnine Fast. bastano quindi meno di 30 minuti per portare da 0 a 100 la carica della sua batteria da 17,7 kWh.

Il motore sincrono da 100 kW a forma di anello sviluppato da Davinci Motor è montato direttamente sul cerchione della ruota posteriore. Senza alcun tipo di trasmissione. Questo libera spazio nella parte centrale della moto per sistemare al meglio il pacco batterie sotto la grande carena in carbonio; e in prospettiva anche i giroscopi per la stabilizzazione del veicolo.

Infine, il DC100 è dotato della nuova tecnologia di batteria cel l-to-chassis che consente di ridurre il numero delle componenti, quindi aumentare lo spazio interno e ridurre il peso del veicolo. Una soluzione tecnica per aumentare direttamente la potenza mentre la tecnologia della batteria esistente rimane invariata.

Qi Wang, COO di Davinci Motor. spiega che l’azienda ha fatto costantemente riferimento alla tradizione motocliclistica europea e finalmente «EICMA 2022 segna la prima apparizione del DC100 al di fuori della Cina»

Fondata nel 2013, Davinci Motor è un’azienda nata dalla ricerca nei veicoli robotici. La Davinci DC100 evolverà infatti implementando le sue funzioni autonome, fino ad arrivare a seguire come un cagnolono il proprietario. In prospettova, e per ottimizzare la movimentazione senza pilota, la moto potrebbe montare un secondo motore sulla ruota anteriore.