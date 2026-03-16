La moto elettrica che non cade: Omo X entra in produzione







La startup tecnologica Omoway ha annunciato il lancio della sua Omo X, una moto autobilamciata grazie a giroscopi che aiutano a mantenere l’equilibrio del veicolo.

La differenza tra un sogno e un progetto è la capacità di confrontarsi con la realtà. Nel campo automotive dove concept e brevetti nascono con la fertilità della fantasia, la discriminante è l’inizio della produzione. Quando un progetto bollato come fantascientifico entra in produzione significa che si comincia a fare sul serio. È il caso di Omoway e della sua Omo X, un moto elettrica auto-bilanciante destinata alla produzione. Una due ruote che utilizza sensori avanzati, software e un sistema giroscopico per mantenersi in equilibrio anche da ferma o a bassissima velocità. L’obiettivo è rendere le motociclette più facili da guidare e più sicure, aprendo potenzialmente il mercato anche a chi oggi è intimidito dalla gestione dell’equilibrio su due ruote.



Il cuore tecnologico è un giroscopio di derivazione aerospaziale

La caratteristica che distingue la Omo X dalle motociclette tradizionali è il sistema di stabilizzazione integrato nella piattaforma tecnologica chiamata Omo-Robot. Al centro di questo sistema c’è un Control Moment Gyroscope (CMG), un dispositivo utilizzato anche nel settore aerospaziale per controllare l’assetto dei satelliti. Il principio è quello della conservazione del momento angolare: regolando rapidamente l’orientamento del giroscopio, il sistema può generare una forza capace di mantenere il veicolo in equilibrio.

In pratica, la moto può restare verticale anche da ferma, senza la necessità di mettere i piedi a terra o utilizzare il cavalletto. Una funzione che potrebbe cambiare in modo significativo l’esperienza di guida, soprattutto nel traffico urbano o durante le manovre a bassa velocità.

Sensori e software per aumentare la sicurezza

Il sistema di stabilizzazione non è l’unica tecnologia integrata nella moto. La piattaforma sviluppata da Omoway utilizza una combinazione di sensori, algoritmi e capacità di calcolo a bordo per monitorare costantemente le condizioni di guida. Secondo l’azienda, questo approccio consente di introdurre diverse funzioni di sicurezza attiva, tra cui: assistenza alla stabilità in curva, prevenzione dello slittamento su superfici bagnate, sistemi di intervento in situazioni di emergenza. Ovviamente i reali vantaggi apportati da questi sistemi dipenderanno da come si comporteranno nelle situazioni reali di guida. L’idea di trasformare la moto in un veicolo sempre più assistito dall’elettronica è comunque valida e molto attuale. Abbiamo visto come gli assistenti alla guida abbiamo cambiato il mondo delle quattro ruote, ora la tecnologia sembra pronta anche per le due ruote. Un contesto sicuramente più complesso e con molte più variabili.

Il debutto commerciale partirà dall’Asia

L’annuncio della produzione è accompagnato da un piano di lancio commerciale che partirà dal mercato asiatico. Omoway ha scelto l’Indonesia come primo paese per il debutto della Omo X.

I preordini dovrebbero aprire nell’aprile 2026, mentre la presentazione commerciale è prevista a maggio durante un evento a Jakarta. L’azienda ha dichiarato di aver già firmato accordi con decine di distributori, con l’obiettivo di costruire una rete di oltre cento punti vendita nel paese.

Non sono ancora stati comunicati prezzo finale e specifiche tecniche complete, elementi che saranno probabilmente resi noti più vicino alla commercializzazione.