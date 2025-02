Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Model Y incidentata? La ritiro io…Si fa avanti un lettore per ritirare la Tesla gravemente danneggiata da un tamponamento a catena in A14. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che la nostra mail è info@vaielettrico.it

La Model Y incidentata? “Non rottamatela, le darò nuova vita”

“H o letto il vostro articolo riguardo la Model Y incidentata. Se il proprietario non vuole che venga rottamata o cannibalizzata e verrà rimborsato totalmente dall’assicurazione, vorrei proporgli di acquistarla ad un prezzo simbolico (1€). Facendomi carico io delle spese per il trapasso e per il trasporto. Ho a disposizione la vecchia officina di mio nonno (non più in attività) che uso per fare esperimenti e smontare/ rimontare/ riparare qualsiasi cosa (dagli smartphone ai monopattini elettrici). Potrei dedicarmi, a tempo perso, nel dare una nuova vita a questa macchina incidentata. Nulla è irreparabile. Da anni, faccio parte del movimento europeo per il diritto alla riparazione e combatto contro l’obsolescenza programmata e l’irreparabilità ‘by design‘ di molti dispositivi moderni. Credo fermamente che non sia più sostenibile, né ambientalmente né economicamente, continuare a gettare dispositivi per motivi come la difficoltà nella sostituzione di una semplice batteria “ .

“Basta con questo consumismo che ti fa buttare tutto”

“ Il problema principale, secondo me, è la scarsa consapevolezza sulle possibilità di riparazione, spesso ostacolate dagli stessi produttori. Stessa cosa vale per veicoli e motocicli: mi piacerebbe, nel mio piccolo, poter fare la differenza. Al momento, seguendo la stessa filosofia, sto ricostruendo completamente un motorino Honda del 2007, maltrattato e lasciato ad arrugginire in giardino per anni da un mio amico. Tramite la stessa formula (trasporto e trapasso a mio carico a costo simbolico di 1€), ho avuto la possibilità di imparare tantissime cose e presto sarà di nuovo operativo. In barba allo spreco e al consumismo scellerato. Attendo vostre notizie nel caso il proprietario sia interessato. Potrei inoltre volentieri condividere con lui video e foto delle fasi di riparazione in modo che anche la sua sensibilità verso questo grave problema venga gratificata. Grazie e buona giornata! “. Alessandro Cassinari

Risposta. La proposta è molto interessante e l'abbiamo girata al proprietario della Tesla Model Y coinvolta nel tamponamento in A14. Con danni che hanno indotto l'assicurazione stessa a scegliere la strada della demolizione, nonostante batterie, il motore, gli interni e ruote siano praticamente nuovi. E l'auto stessa abbia percorso solo 1.700 km. Torniamo a insistere sulla necessità di approfondire un aspetto delle auto elettriche di cui si parla ancora troppo poco. Ovvero modalità e costi di riparazone delle auto elettriche in caso di incidente. Non possiamo cavarcela con un'alzata di spalle, sperando che non tocchi mai a noi: se per urti gravi, ma non gravissimi, si opterà sempre per la rottamazione, i costi delle polizze lieviteranno in modo abnorme. E oltre al tema ecologico, giustamente segnalato da Alessandro, ci sarà anche un problema economico da affrontare. Infine, una raccomandazione: occhio a "mettere le mani" in un'auto elettrica, ci sono cautele di sicurezza importanti da rispettare.