











La moda dell’elettrico è già finita? I segnali ci sono: i lanci di nuovi modelli non sono più un evento e le nuove colonnine…È quel che ci scrive un lettore romano. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La moda dell’elettrico? “É diventato routine…”

“Seguo il mondo dell’auto per pura passione da molti anni e da un po’ ho incluso anche il vostro tra i siti preferiti. Vorrei condividere un’impressione che nelle ultime settimane ha preso sempre più corpo e che forse non vi farà piacere: l’elettrico sta passando di moda. Prima ogni lancio di un nuovo modello era considerato un evento. Tutti a chiedersi che batteria aveva, quanta autonomia, quanti km faceva realmente…

Ora le novità sono routine, al pari dei lanci delle auto a benzina o diesel, e finiscono nei trafiletti dei giornali. Stessa cosa per le colonnine di ricarica: prima ogni apertura era una festa, oggi se ne aprono senza clamore alcuno. E qui a Roma ce ne sono diverse in stato di semi-abbandono, usate come parcheggio senza tanti riguardi. Non so sia un bene o un male, ma mi sembra che la curiosità iniziale per queste auto sia svanita e si sia entrati nella solita routine. Sbaglio? Saluti”. Giorgio Venturini

Bene così, ma non è una moda passeggera

Risposta. Era normale che, a una dozzina d’anni e più dall’arrivo dei primi modelli, l’elettrico entrasse in una fase di maturità. E, quindi, attirasse meno curiosità, ma anche più interesse concreto da parte di chi un’auto a batterie è interessato ad acquistarla. Le statistiche dicono che in tutto il mondo le EV si vendono sempre di più, alla faccia di chi parlava di una moda passeggera. Mentre i modelli che man mano vengono lanciati sono sempre più competitivi in termini di prezzo e autonomia.

Lo stesso avviene sul fronte delle stazioni di ricarica. Dopo un prima fase un po’ garibaldina in cui si apriva un po’ ovunque pur di piantare bandierine, oggi si va sul concreto. Studiando bene i luoghi in cui installare (magari vicino a un supermercato). O ingrandendo una stazione già esistente, se ci sono i clienti potenziali, anche se questo non fa notizia. Va bene così: l’elettrico new normal, più pratico e vicino alle esigenze delle persone, ci piace anche di più dell’elettrico-novità.