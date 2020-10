La moda dei Suv è un pericolo per l’ambiente. Una scomoda verità confermata dai dati sulle emissioni di CO2 di una fonte autorevole come JATO Dynamics.

di un’associazione ambientalista come Trasnport&Environment. Ma la moda imperante dei Suv rischia di vanificare questo sforzo.

Il grafico di Jato che riproduciamo sopra illustra bene la situazione.rispetto all’obiettivo dell’UE. E inferiori in assoluto solo a due categorie di veicoli venduti in pochissime unità, come le auto sportive e le berline di lusso. I Suv, invece, sono un prodotto sempre più di massa: nel 2019in Europa. E anche nell’elettrico ormai rappresentano, consentendo alle Case di realizzare comunque dei profitti. Su auto di queste dimensioni e prezzo, infatti, è molto più facile ammortizzare il costo delle batterie.

“Con questo in mente, molti potrebbero considerare non etico l’acquisto di SUV, date le enormi sfide ambientali che ci attendono“, scrivel’analista di JATO Dynamics che ha curato. E non bisogna pensare che i Suv elettrici, viaggiando a emissioni zero, siano immuni dal problema. Si sa che, considerando l’intero ciclo di vita, la fase critica per le auto elettriche è la produzione delle batterie, una fase in cui le emissioni di CO2 sono considerevoli.

È logico che più capaci sono le batterie, più aumentano le emissioni in questa prima fase. Senza contare il fatto che si pongono anche problemi di congestione nelle città. Una possibile soluzione che salvi moda ed esigenze di tutela ambientale? L’introduzione di SUV più piccoli, suggerisce JATO Dynamics: “Sono più leggeri e più efficienti nei consumi. E nella maggior parte dei casi non sono dotati della trasmissione 4 × 4 che complica ulteriormente le cose a causa del loro consumo di carburante“. E che nelle auto elettriche, aggiungiamo noi, hanno batterie ben più contenute, sui 50-60 kWh al massimo.