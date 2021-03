La Mini Moke elettrica di James Bond in serie limitata

La Mini Moke elettrica di James Bond in vendita in serie limitata. E una “spiaggina”, sulla falsariga delle vecchie Fiat 500 elettrificate da Lapo Elkann.

La Mini Moke co-protagonista in 4 film di 007

La Mini Moke elettrica ha una lunga storia cinematografica. Approdò sul set per la prima volta in un film indimenticabile come Si vive solo due volte (1967), pellicola rimasta famoso anche per la colonna sonora firmata da John Barry. Ma poi la macchinetta accompagnò Sean Connery in altri tre film di successo: Vivi e lascia morire (1973), La spia che mi amava (1977), e Moonraker (1979). E come la 500 Spiaggina by Lapo è stata concepita per muoversi tra le stradine di Capri, così la Mini Moke elettrica era nata per le isole dei Caraibi. Tanto da essere soprannominata anche San Monique, dal nome dell’isoletta in cui si svolgono le avventure dell’agente segreto di Sua Maestà. Ora un’officina specializzata, Moke America (qui il sito), ne ha realizzato una piccola serie in accordo con la casa di produzione Eon Production, con un’elegante livrea bianca. Prezzo: 26.975 dollari, pari a 22.700 euro.