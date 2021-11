La Mini diventerà solo elettrica, con queste tappe

La Mini diventerà solo elettrica, con un crono-programma già stabilito dalla capogruppo BMW. Primo passo: nel 2023 un secondo modello a batterie.

La Mini diventerà solo elettrica: nel 2023 la Countryman

È un’altra icona del secolo scorso che prepara una svolta storica. Come la 500, che pure è destinata a diventare un modello solo batterie nel quadro della conversione già programmata da Stellantis per la marca Fiat. Anche qui si procederà per tappe e, conoscendo i tedeschi, c’è da scommettere che saranno rispettate con rigore. Eccole:

Tre due anni arriverà il secondo modello solo-elettrico, dopo la Cooper SE già in vendita da due anni (con risultati non esaltanti). Si tratterà della Countryman, che nascerà nella fabbrica di Lipsia da cui uscirà anche la versione elettrica della BMW X1.

Nel 2025 sarà lanciato sul mercato l'ultimo modello Mini a combustione interna "pura", con un nuovo motore. Da lì in poi solo ibridi o elettrici puri

Attorno al 2030 (ma non esiste una data precisa) anche gli ibridi usciranno di scena e la gamma della Mini sarà interamente elettrica.

Finora vendite sotto le attese per l’unica elettrica

Nella gamma futura della Mini è previsto anche un crossover puramente elettrico, che dovrebbe uscire tra tre anni. E grande attenzione sarà concentrata sulla Cina, con due modelli sviluppati in loco per approfittare del boom di vendite nel più grande mercato EV de mondo. L’idea del numero uno del marchio inglese, Bernd Körber, non è solo di cambiare motorizzazioni, ma anche di puntare su nuovi clienti: “Mini è sempre stata la risposta a sfide molto speciali per la mobilità individuale. E la volontà di ripensare allo status quo definisce il marchio fino ai giorni nostri. Oltre all’elettromobilità, lo sviluppo di nuovi gruppi target e mercati di vendita è un fattore chiave per il futuro di Mini”. Come si diceva, nell’elettrico la Mini non ha sfondato, a causa forse della scelta di tagli di batterie troppo piccoli rispetto alla concorrenza. Nei primi 9 mesi del 2021 se ne sono vendute 20.104 in tutto il mondo, ma il marchio ha ben altre potenzialità.