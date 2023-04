La Mini diventa Suv, come la Smart. La voglia di crescere di qualche taglia ha preso anche l’icona inglese (di proprietà BMW): ecco le prime immagini.

La Mini diventa Suv: autonomia fino a 450 km

È evidente che, almeno per ora, nell’elettrico piccolo non è bello. Sarà per il peso e le dimensioni delle batterie, con relativo costo…Fatto sta che la nuova Mini Countryman E sarà lunga 4.43 cm, ovvero 13 cm. in più del modello attuale, e alta 1,61, ovvero 6 cm. in più (spazio per le teste…). E cresce di parecchio anche la batteria, che nelle versioni attualmente a listino non va oltre i 33 kWh di capacità. Con il nuovo modello si arriva a 64,7 kWh, tutt’altra storia anche in termini di autonomia, che tocca i 450 km (rispetto ai 234 attuali, un po’ pochino…). Il nuovo modello sarà disponibile in due versioni. Una avrà la trazione anteriore, con motore con 140 kW (191 CV) di potenza. L’altro, la Countryman SE ALL4, avrà la trazione integrale, con due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore. Potenza totale erogata 230 kW (313 CV).

Il prezzo? Molto più caro dei 37.650 euro attuali…

Dalla nuova Mini elettrica ci si aspettano risultati di vendita ben diversi dal modello attuale, che nella graduatoria di vendite 2023 risulta al 13° posto in Italia tra le EV. In tutto tra gennaio e marzo ne sono state immatricolate 274, meno di un centinaio al mese. Ma è ovvio che per capire la reale potenzialità occorrerà aspettare di conoscere altri elementi. In primis il prezzo, sicuramente più caro dei 37.650 euro (meno incentivi) da cui parte la gamma attuale. Del nuovo modello la Mini enfatizza anche il fatto che non solo la trazione sarà a emissioni zero. Gli elementi decorativi cromati vengono rimossi dall’esterno e dall’interno e i cerchi in lega sono realizzati fino al 70% in alluminio riciclato. Il cruscotto, il volante, il tetto, le superfici del pavimento e i tappetini sono realizzati in poliestere ottenuto da bottiglie in PET e vecchi scarti di moquette. E lo stabilimento produttivo di Lipsia dispone di 4 turbine eoliche alte 190 metri in grado di produrre più di 20 GWh di elettricità all’anno.

ricarica finita da un pezzo: chiamiamo i vigili e… guardate che cosa succede Colonnina occupata ada un pezzo: chiamiamo i vigili e…che cosa succede

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico.it