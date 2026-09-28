

















Il vero lusso della mobilità elettrica risiede nella possibilità di svegliarsi ogni mattina con il “serbatoio” completamente pieno, senza mai dover fare una sola fila dal distributore. Casa, garage condominiale, parcheggio aziendale o hotel: l’infrastruttura di ricarica privata è il vero cuore pulsante della transizione quotidiana.

La categoria “La miglior ricarica privata dell’anno” dei Vaielettrico Awards mette in luce le wallbox e le soluzioni di destination charging più avanzate. Dispositivi intelligenti, capaci di gestire i carichi energetici, dialogare con i pannelli fotovoltaici e abbattere i costi.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati, espressione delle innovazioni dedicate alla ricarica privata e condivisa e delle diverse tecnologie oggi disponibili.

Colonnine per Poste Italiane

Plus EV collabora con Poste Italiane per il rinnovamento dell’infrastruttura di ricarica delle sedi del Gruppo e di SDA, attraverso la sostituzione degli EVcharger Enel X e Circontrol con nuove soluzioni. Il progetto punta a sviluppare una rete capillare, affidabile e uniforme, adeguata alle esigenze operative e alla progressiva elettrificazione della flotta aziendale.

L’intervento si inserisce nella strategia di mobilità sostenibile di Poste Italiane, contribuendo a rendere più efficiente la gestione della ricarica e ad accompagnare la transizione verso veicoli elettrici attraverso infrastrutture distribuite sul territorio nazionale.



Energy no longer flows in just one direction

Il progetto Trydan Bidirectional introduce la possibilità di utilizzare l’auto elettrica non soltanto per consumare energia, ma anche per alimentare l’abitazione. La prima soluzione disponibile, Trydan V2L Island Mode, consente di trasformare un veicolo compatibile in una fonte energetica autonoma durante blackout o emergenze, con la casa disconnessa in sicurezza dalla rete. La gestione avviene tramite l’app gratuita V2C Cloud. Il progetto prevede inoltre l’arrivo delle funzionalità V2G e V2H nel primo trimestre 2027, subordinato alla disponibilità di veicoli compatibili e alle condizioni normative necessarie, con l’obiettivo di ampliare le possibilità della ricarica bidirezionale domestica.

Homer

Homer è un caricatore portatile progettato per rendere la ricarica domestica accessibile anche a chi non può installare una wallbox fissa. Utilizzabile tramite presa Schuko, integra la tecnologia Chain2, che comunica con il contatore intelligente 2G e regola la potenza in base ai consumi domestici, senza sensori esterni. Il dispositivo dispone di connettore Type 2, protezione IP65, WiFi e SIM integrata. L’app Silla consente di monitorare e programmare le ricariche, scegliendo tra energia fotovoltaica, rete domestica o modalità ibrida. Gli aggiornamenti OTA completano una soluzione pensata per privati e aziende, coniugando semplicità d’uso e gestione intelligente dell’energia.

L’infrastruttura privata si conferma un pilastro fondamentale per l’adozione quotidiana della mobilità elettrica. L’integrazione di sistemi di ricarica intelligenti nei contesti aziendali e residenziali consente di ottimizzare la gestione dei carichi energetici, garantendo un’operatività costante e un’efficienza scalabile per le flotte e i singoli utenti.

La commissione di esperti analizzerà l’impatto e l’originalità di ogni proposta in gara. Contestualmente, la community di Vaielettrico potrà esprimere la propria preferenza per definire il vincitore del Community Award.

I vincitori saranno proclamati il 14 ottobre 2026 a Milano, presso l’Auditorium San Fedele.