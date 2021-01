La micro Renault, la Ford, il Model Y…News in pillole

La micro Renault, i problemi di gioventù della Ford Mustang Mach-E, il crash testa della Tesla Model Y…In pillole le altre news della settimana.

La micro Renault solo per lo sharing, Mobilize EZ-1

All’interno di Renault nasce una nuova sotto-marca elettrica. Si chiama Mobilize, per produrre e gestire micro-veicoli destinati allo sharing nelle città. Primo modello: la EZ-1, che sembra un po’ una risposta alla Citroen Ami (qui). Con una filosofia di commercializzazione altrettanto innovativa: gli utenti pagheranno solo per l’utilizzo che ne faranno, in base a criteri di tempo o chilometraggio. Un veicolo connesso che propone un accesso senza chiavi e interagisce con gli utenti tramite smartphone. Le dimensioni sembrano quelle della Twizy: un veicolo compatto e agile per 2 persone, lungo solo 2,3 metri. L’EZ-1 Prototype è dotato di un innovativo sistema di cambio della batteria comealternativa alla ricarica, per consentirne l’utilizzo non-stop. Ed è realizzato nel rispetto dei principi dell’economia circolare, con 50% di materiali riciclati: la micro Renault, a fine vita, sarà riciclabile al 95% negli impianti di Re-Factorya Flins.

La Ford stoppa le consegne della Mustang per controlli

La prima auto elettrica non si scorda mai…Nel senso che produrla è spesso molto più complicato del previsto. I problemi hanno riguardato un po’ tutti. A partire da Tesla con i famosi “colli di bottiglia” nella messa a regime della catena di montaggio del Model 3, e dalla Volkswagen, con i mille problemi nel software della ID.3. Ora anche la Ford rallenta le consegne della Mustang Mach-E, iniziate solo il mese scorso. Il sito Electrek (qui) ne ha chiesto conto alla Casa di Deaborn, dopo avere raccolto le lamentele di diversi clienti. E la Ford ha confermato di aver effettivamente ritardato “diverse centinaia di modelli Mustang Mach-E” per ulteriori “controlli di qualità“: “Vogliamo assicurarci che le auto prodotte soddisfino la qualità che i nostri clienti si aspettano e meritano“, ha detto un portavoce. Senza specificare quale problema è sotto osservazione.

Voto massimo in sicurezza per la Tesla Model Y

Tesla conferma la solidità progettuale dei suoi prodotti (in tutti i sensi) ottenendo il punteggio massimo, 5 stelle, anche nei crash-test del Model Y. La prova è stata effettuata dall’Ente federale americano per la sicurezza stradale, NHTSA, con le consuete simulazioni degli urti a cui si può andare incontro su strada. Il video sotto mostra l’ottima tenuta dell’auto, con esplosione degli air-bag, e il livello di protezione dei passeggeri.

Anche gli altri veicoli della gamma Tesla (Model S, Model X e Model 3) sono usciti con il punteggio massimo dai crasi-test svolti in diverse parti del mondo. Il Model Y verrà venduto in Italia già nei prossimi mesi (prezzi da 63 mila euro) e presto verrà prodotto nella nuovissima fabbrica tedesca GigaBerlin. Utilizzando una rivoluzionaria pressa prodotta da un’azienda bresciana, la Idra, che consente di limitare al massimo il numero dei pezzi (e i costi).

Germania e Norvegia spingono le vendite delle Audi e-tron

Dopo una partenza lente nel 2019, la prima Audi elettrica, la e-tron, ha archiviato un 2020 con numeri record, nonostante la pandemia. In tutto ne sono state vendute 47.324 (comprese le versioni S e Sportback), con una crescita del 79,5% rispetto all’anno precedente. Teniamo presente che non si tratta di un modello propriamente economico: i listini partono da oltre 73 mila euro per versione più “economica”, la 50 Quattro. Tanto per dare un riferimento: la più diretta concorrente, la Mercedes EQC , nel 2020 non è andata oltre le 20 mila immatricolazioni. Il successo della e-tron deve soprattutto a due mercati: la Germania, con vendite raddoppiate, e la Norvegia. Nel Paese scandinavo l’Audi e-tron l’anno scorso è stata addirittura l’auto più venduta in assoluto.