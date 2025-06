La Micra in arrivo: mi date un parere?

La Micra in arrivo, che sarà solo elettrica, suscita l’attenzione di Corrado, un lettore che ricorda con nostalgia i tempi in cui guidava una della prime versioni della citycar Nissan. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La Micra in arrivo: quanto costerà? E quando la consegnano?

“Una vita fa ho avuto una Nissan Micra di cui conservo un bellissimo ricordo: mai un problema e auto comodissima. Ora ho sentito in tv che arriva la nuova versione e che sarà solo elettrica: dovendo acquistare la seconda auto di casa, ci potrei fare un pensierino. Ne ho parlato con i figli, ricevendone solo l’obiezione di non esagerare poi sui racconti (loro dicono ‘le menate’) sui bei tempi andati.

Mi date qualche indicazione sul tipo di auto che è, nonché su prezzi e presumibili date di consegne? Grazie per il lacoro che fate, un saluto a tutti“. Corrado F.

Due versioni e due prezzi: se si utilizza solo in città…

Risposta. La nuova Micra in arrivo nasce sulla stessa base tecnica della Renault 5 e ha dimensioni analoghe (4 metri contro 3 e 99).

Anche l’estetica, ancorché la Nissan rivendichi che il design è avvenuto in Giappone, non è poi così diversa, comunque piuttosto riuscita. Quel che sappiamo è che le batterie disponibii saranno due, con 40kWh o 52kWh, e ricarica in DC fino a 80 o 100 kW (11 kW in corrente alternata).

L’autonomia, in attesa di omologazione, arriva aun massimo di 319 km per la versione con batteria più piccola e 408 per quella con batteria più capace. In pratica: la prima è una seconda auto da usare in città e dintorni, la seconda (più costosa) può affrontare anche viaggi più lunghi. Entrambe le versioni hanno la pompa di calore e sistemi di raffreddamento/riscaldamento per ottimizzare l’efficienza.

Quanto ai motori, la versione meno costosa ha un potenza di 90 kW (122 CV), con 225 Nm di coppia. La più costosa arriva a 110 kW (150 CV), 245 Nm. Resta solo da definire i prezzi, che non si dovrebbero discostare molto da quello della R5 che, per versioni simili a quelle della Micra, sono di di 27.900 e 29.900 euro.