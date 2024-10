La mia Volkswagen va ricaricata solo all’80%? Francesco ha acquistato una ID.3 usate ed è alle prese con istruzioni d’uso che non gli sono chiare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia Volkswagen deve seguire queste indicazioni? Anche se faccio un viaggio?

“Posseggo una Volkswagen ID.3 acquistata usata da poco. Immatricolata a dicembre 2021. Volevo sapere esattamente che cosa significa questa raccomandazione: “Per una ricarica a basso impatto sulla batteria raccomandiamo il livello di ricarica ottimale da raggiungere dell’80%. Questo valore dipende, tra i vari fattori, dalla temperatura esterna. Questa impostazione non vale per procedure di ricarica in luoghi di ricarica stabiliti“. Questa raccomandazione l’ho copiata integralmente dall’App VW. Non mi è chiaro il discorso della temperatura. E come devo comportarmi quando carico a casa (quasi sempre) e quando faccio un viaggio in cui mi serve avere più km a disposizione. Grazie per il riscontro“.Francesco D’Elia

La regola e l’eccezione (dei lunghi viaggi)

Risposta. Da sempre Volkswagen consiglia di limitare la ricarica all’80%, spiegando che questo serve a preservare le batterie. Il super-esperto del gruppo tedesco, Frank Blume, lo spiegò in un’intervista che pubblicammo già 5 anni fa: “Chi guida l’auto può influenzare la durata della vita delle sue batterie. La ricarica normale è meglio della ricarica rapida. E anche riportarle all’80%, invece che al 100%, allunga la vita. Nella maggior parte dei casi l’80% è più che sufficiente. La maggior parte dei guidatori fa percorsi brevi... Per questo non serve avere la batteria al 100%. Fai i tuoi giri e ricarichi quando necessario, di solito a casa con la tua wall-box. Naturalmente, se il cliente vuole, si può fare il pieno di energia…”. È ovvio che se si è in viaggio, e ci aspettano molti km, possiamo ricaricare al 100%. L’importante è non tenere la batteria troppo a lungo a questo livello. Quindi: ricaricando normalmente a casa per i soliti spostamenti, meglio fermarsi all’80%, in viaggio (eccezione alla regola) anche al 100%. Quanto al discorso della temperatura, onestamente espresso in questi termini non è chiaro neanche a noi.

– Leggi anche: meglio ricaricare al 70 o all’80%? Ecco le regole d’oro per allungare la vita delle nostre batterie