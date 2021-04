La mia vecchia 500 e la nuova vita elettrica

La mia vecchia 500 L e la nuova vita in elettrico. A raccontarci la conversione è una lettrice, Maria Laura, che per il “trapianto” si è affidata alla Newtron.

La mia vecchia 500, una macchina di famiglia

“La mia 500 è nata con la mia famiglia: è stata regalata da mio padre a mia madre poco dopo il loro matrimonio, ed è sempre rimasta poi come macchina in più in famiglia”, ci racconta Maria Luisa di Lauro. “È stata la prima macchina di mio fratello e poi mia. Nel 2015 ho chiesto a mio padre di regalarmela, visto che non la usava più. Finché ho potuto l’ho usata per brevi tratti, ma le restrizioni dovute all’ inquinamento in centro città (nel mio caso Roma) mi hanno impedito di poterla utilizzare quotidianamente. Ho iniziato ad avere i soliti problemi legati al mancato utilizzo, sopratutto con la batteria“.

Ed ecco la decisione di dare al vecchio Cinquino una nuova vita, anche per non separarsi di un’auto alla quale sono legati tanti ricordi. “Ho deciso quindi di procedere alla conversione in elettrico. Visto anche che necessitavo comunque di avere una macchina in più rispetto agli anni precedenti, per lo spostamento della sede di lavoro di mio marito“. La conversione è stata effettuata da Newtron (qui il sito) . L’auto, consegnata in ottobre, è stata restituita in febbraio, con tanto di re-immatricolazione effettuata.

La conversione da Newtron, con batterie da 10 kWh

Il nuovo motore elettrico ha queste caratteristiche:

Batteria LIFEPO 10 KWh per l’autotrazione

per l’autotrazione Sistema di riqualificazione elettrica con coppia fino a 160 Nm

“Mi hanno fornito di cavi per ricarica per impianto da casa e per le colonnine“, continua Maria Luisa. “Tra motore , batteria servizi (posteriore) e batteria (anteriore)non c’è più spazio per la ruota di scorta( che la 500 portava davanti accanto al serbatoio), nè per altro. Mi hanno lasciato il cambio manuale, ma si può richiedere anche di passare ad un sistema senza cambio ( solo marcia avanti e indietro). Ora la uso quotidianamente per accompagnare e riprendere i bambini a scuola”.

E l’autonomia? “Percorrendo circa 25 km al giorno, ricarico l’auto ogni due giorni e mezzo quando la batteria mi indica che è arrivata al 50%. La ricarico da casa ( ho un impianto elettrico da 6kWh ) in circa 1 ora e mezza e lo stesso tempo alla colonnina. L’auto è più veloce e potente di prima, ma non saprei indicare quanto: non vado molto veloce percorrendo strade in centro città…“.

