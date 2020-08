“La mia vacanza elettrica”: i vostri video, i vostri racconti

Com’è una vacanza in auto (o moto) elettrica? Chi l’ha già vissuta sa che è una vacanza di gioie e dolori. E sicuramente ha messo in conto di dover affrontare qualche imprevisto. Spesso è un contrattempo con la ricarica, soprattutto se la meta è il Sud della Penisola o le vallate più remote delle Alpi. Ma non è affatto detto che le avventure rovinino un viaggio.

A volte succede esattamente il contrario. Possono essere l’occasione per una risata, un incontro inaspettato, la scoperta di un luogo dell’anima. Poi c’è tutto il bello che conosciamo di una guida rilassante e divertente.

Allora, perché non condividere l’esperienza di questa strana estate 2020 con altre vecchie volpi della guida a zero emissioni? Oppure con chi, non avendo ancora avuto il coraggio di provare, potrebbe unirsi a noi l’anno prossimo? Vaielettrico è pronto ad ospitarvi. Con un racconto, un filmato, alcune belle foto. Inviatele alla mail info@vaielettrico.it e noi le pubblicheremo sul sito e sui nostri social. Potremo convincere qualcuno che elettrico è bello. E se bello qualche volta bello non è, potremo toglierci la soddisfazione di mettere alla gogna chi ci rovinato la vacanza elettrica.

Buone ferie a tutti e appuntamento al rientro, ciascuno con il proprio diario di viaggio.

