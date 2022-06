La mia Tesla green, in tutti i sensi…Per le emissioni e il colore “wrappato” con un verde deciso: Enrico, un lettore di Ancona, si racconta. Volete anche voi condividere la vostra esperienza in elettrico? Scrivete a info@vaielettrico.it

La mia Tesla green, una pacchia coi Supercharger

di Enrico Cappanera

“D ue anni fa ho comprato una Tesla Model 3 Standard Range e devo dire che sono molto soddisfatto. Elon Musk è stato un genio a muoversi prima di tutti con la realizzazione dei sistemi di ricarica , con i cosiddetti Supercharger. Questo garantisce una semplicità di viaggio anche per le lunghe percorrenze, con una batteria relativamente piccola come quella della mia Tesla, 52 kWh. Negli ultimi due mesi dalle Marche, dove risiedo, sono andato sia a Genova che a Torino. Sono partito da Ancona e ho fatto 500 km con una sola tappa, a velocità relativamente contenute, circa 110 km/h. Mi sono fermato a Forlì dove il Supercharger è da 250 kW e c’è anche un ristorante dove mangi bene: la ricarica è finita prima che io finissi di pranzare. Quindi nessun ritardo , nessun problema: poi ovviamente, arrivato a Torino e a Genova, ho ricaricato lì nei pressi del centro.

Costi per viaggiare? Il 50% rispetto al diesel

“ Non mi ero portato neanche i cavi di ricarica, sia a bassa potenza che a media, poiché la fiducia sul Supercharger è molto alta e non mi ha mai tradito. Mai trovati occupati né fuori servizio. Credo che questo sia il segreto dello sviluppo delle auto elettriche: avere certezza della ricarica e dei costi di viaggio, che sono del 50% inferiori rispetto a un diesel. Non parliamo del benzina , senza contare poi gli aumenti che ci sono stati ultimamente. Quindi, non per modernismo, ma la vita in elettrico non solo è sinceramente possibile, ma migliora tantissimo il problema dell’inquinamento, soprattutto nei centri città. Non importa quel che costa produrre le auto elettriche come inquinamento, importa che nelle nostre città ci sia un’aria più respirabile. Poi, piano piano, miglioreremo anche la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da avere certezza che la ricarica sia a zero emissioni. Quindi e’ proprio il caso di dire a tutti : VAI ELETTRICO… “ .

