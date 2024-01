La mia Tesla già vandalizzata in meno di 48 ore: Gabriele non ha neppure fatto a tempo a configurare la Modalità Sentinella e tac, i vandali hanno già colpito… Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

La mia Tesla già vandalizzata: l’avevo appena ritirata, perché questo odio?

“Come da foto allegata, in meno di 48 ore dal ritiro ho trovato il cofano anteriore della nuova Model 3 in questo stato. No, non avevo (ancora) configurato ed attivato la Modalità Sentinella, pensavo di farlo a breve…Per quello che può servire, il vandalo ha agito in un parcheggio di un centro commerciale nella periferia nord di Novara, alla sera in strada di fronte ad un ristorante in zona centrale. O nel parcheggio di una località montana del Verbano Cusio Ossola. Ho la copertura contro atti vandalici, ma l’entità del danno è probabilmente inferiore ai 350 euro di franchigia. Quindi procederò con la riparazione, senza aprire la pratica assicurativa.Che cosa possiamo fare per stemperare, NON rafforzare, questo assurdo clima di odio verso le EV, in particolare Tesla?Grazie per l’attenzione“. Gabriele Delconti

Avremmo voluto vederlo in faccia con la Sentry Mode…

Risposta. Peccato che il Sentry Mode non fosse ancora attivo. Ci avrebbero pensato i Carabinieri a chiedere allo sfregiatore se il suo obbiettivo fosse un’auto qualsiasi o se invece volesse proprio danneggiare una Tesla. Per chi non lo sapesse, il Sentry Mode, o Modalità Sentinella, è il sistema di videocamere piazzato su tutta la superficie delle Tesla. Quando si parcheggia, lo si attiva e filma tutto quel che accade intorno. Negli Stati Uniti, dove questi episodi sono molto frequenti, ha consentito di smascherare diversi sfregiatori seriali, che colpivano soprattutto proprio nei parcheggi dei supermercati. Ma lo scorso anno anche un vandalo nostrano è stato colto sul fatto, nel parcheggio di via Emilio Gola a Milano. Episodio che, dopo la segnalazione del lettore-vittima, abbiamo documentato nel video riprodotto qui sopra. Il vizietto di sfregiare le auto colpisce auto di tutti i marchi. Ma con Tesla statisticamente colpisce di più: l’elettrico a certi tipacci proprio non va giù…

