La mia Tesla e la tentazione di… sfidare le Porsche

La mia Tesla Model 3 e la tentazione (per fortuna rimasta tale) di vedersela con le Porsche: con quell’accelerazione… Il racconto di Gino, tra ironia romagnola e concretezza dei dati di consumo di un anno esatto di utilizzo.

di Gino Zammarchi

“Era il 3 settembre 2021 quando, verso le 13, mi hanno consegnato la mia amata Tesla Model 3 LR. Esco dallo show-room di Bologna entro in tangenziale e poi autostrada per Ravenna. Appena in autostrada mentre mi godevo quell’andare su un cuscino d’aria, mi supera una Porsche. La guardo e la metto nel mirino: me la fumo! Me la fumo!“ .

La mia Tesla è partita come un missile, poi ho riflettuto e…

“Metto giù il piede e la bambina parte come un missile, mi sembrava di decollare, pochi secondi ed alzo il piede. ho fatto velocemente due considerazioni. 1) Non ho più l’età per fare stupidate. 2) mi hanno messo in mano la Tesla da pochi minuti, vogliamo prenderci un pò di tempo per conoscerci meglio? E così ho proseguito il viaggio in piena tranquillità. La macchina, o meglio il robot, è veramente speciale. Bella da vedere, super tecnologica, stile asciutto americano, super silenziosa, un’accelerazione spettacolare. i miei nipotini (6-10-12) ne vanno matti, sono ipnotizzati. Avevo un Golf td 2.000, che andava molto bene anche dopo 350mila km. Ora la Tesla di ‘carburante’ mi costa quasi 3 volte in meno, da 200 euro/mese circaa a 70-80 euro/mese (prezzo diesel degli ultimi anni, prezzo kWh di oggi)“.

Seguo Elon Musk da 10 anni: tutti dicevano che sarebbe fallito…

“Ho conosciuto Tesla 10-12 anni fa , su YouTube ho visto la prima fabbrica a Fremont ed ho capito allora che era ciò che avrei voluto. Ho acquistato subito azioni Tesla a prezzi stracciati. A proposito: gli articoli più carini che leggevi riportavano giudizi di eminenti specialisti e top manager di gruppi auto: tutti concordavano che Tesla tempo sei mesi avrebbe chiuso bottega. Eppure in quella fabbrica di Fremont c’era un modello industriale molto innovativo in ogni aspetto, dal più semplice al più complesso. Mi chiedevo come facesse certa gente specializzata ad essere così cieca. Non voglio parlare poi di quando Musk ha annunciato la prima Gigafactory: commenti a dir poco catastrofici e demenziali. Beh, ora sappiamo tutti cosa sia Tesla oggi e cosa sarà domani. Comunque in confidenza, la mia Tesla Model 3 LR mi è costata come una Panda. Anzi credo anche meno“.

La mia Tesla in un anno ha fatto 21.542 km, consumando…

“Il robot mi dice che in un anno ho fatto 21.542 km, ho consumato 2.964 kWh e ho fatto una media di 13,8 kWh/100km. La gran figata è la ricarica in casa ed un’assistenza del navigatore Tesla molto utile per i viaggi lunghi, con l’indicazione dei Supercharger super efficienti e super veloci. Che dire, meglio di così non poteva andare. E per il futuro? Beh io sono pronto fra qualche anno a rinunciare alla proprietà dell’auto e ad usare il robotaxi Tesla con pilota esclusivamente non umano. Chiamo con l’iPhone e mi faccio portare dove voglio, pago e saluto. E la Porsche? Sono convinto che se proseguivo, al bar sarei arrivato prima io! Non dico che quando sarebbe arrivata la Porsche io avevo già bevuto il caffè. Però l’avevo già ordinato: caffè x 2 !!“.