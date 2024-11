La mia Spring bloccata in Cina: che succede?

La mia Spring bloccata in Cina: Antonio ha acquistato la piccola Dacia, con consegna prevista per ottobre. Ma l’auto è ferma nel porto di partenza: come mai? Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia Spring risultava in consegna per ottobre, ma non è mai partita: come mai?

“Ho acquistato una Dacia Spring in occasione dell’ultimo Click Day di Agosto, con consegna prevista ad Ottobre. Da prima della fine del mese ho chiamato più volte il concessionario per avere notizie. E purtroppo la risposta è sempre la stessa: tutte le Spring acquistate allora risultano prodotte, ma sono bloccate al porto di partenza di Taicang per imprecisati motivi. Avete anche voi qualche notizia in tal senso? Grazie mille“. Antonio

Sono entrati in vigore i nuovi dazi e può essere che…

Risposta. Non abbiamo avuto notizie in merito a questa mancata partenza e possiamo solo fare delle supposizioni. La più logica è che ci sia un’impasse legata all’entrata in vigore dei dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina. Tra cui rientra anche la Dacia Spring, pur essendo un modello del Gruppo Renault. Il provvedimento, emanato dalla UE, è entrato in vigore il 31 ottobre, creando un notevole scompiglio in tutto il mondo dell’automotive made in Cina. Quel che sappiamo è che in questo momento un po’ tutti i marchi di Pechino stanno cambio rotta, concentrando le spedizioni su modelli ibridi o a benzina, non colpiti dai dazi. E può essere che questo stia creando una soituazione di impasse anche nei porti di partenza. Quel che è certo è che le consegne di Dacia Spring procedono col contagocce già da alcuni mesi. Secondo le statistiche Unrae le immatricolazioni sono state solo 91 in settembre e 66 in ottobre. Vediamo se, quando e come la situazione si sbloccherà.