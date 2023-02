Bilanciamento dei carichi, la mia Prism Basic funziona a metà

Antonio ha un problema con la sua Prism Basic di Silla Industries: interrompe la ricarica quando la potenza imegnata supera quella contrattuale, ma non riparte quando gli altri prelievi domestici si interrompono. Perchè? Risponde il Ceo di Silla Industries Alberto Stecca. Inviate i vostri questiti a info@vaielettrico.it

Se il carico domestico supera i 3 kW si blocca correttamente, ma non poi riparte in automatico

“Salve, ho comprato la Prism Basic ad aprile 2022 e per una serie di problemi familiari ho istallato la Prism solo questa settimana. Tutto perfetto volevo solo avere un chiarimento sul bilanciamento dei carichi: praticamente quando ho la macchina in carica, la macchina assorbe quasi tutta i 3 kw disponibili quindi basta poco per superarli, una volta superati i kW la colonnina va in pausa e appena ritorna tutto nella norma resta sempre in modalità pausa, pensavo che la ricarica ripartisse automaticamente una volta scesi sotto i 3 kw, praticamente la ricarica si ferma e riparte solo se la riavvio tramite app dell’auto o manualmente.

È normale questa cosa oppure c’è qualche problema di istallazione. L’auto in questione è la dacia spring. Grazie in anticipo„ Antonio Giunta

L’ha configurata correttamente?

Risposta di Alberto Stecca – CEO di Silla Industries- Come prima cosa ringrazio il lettore per la fiducia riposta in Silla Industries. Con piacere rispondo alla sua domanda.

Una delle particolarità di Prism è che può essere impostato per impedire fastidiosi distacchi dalla rete durante il suo utilizzo. Merito del bilanciamento dei carichi, possibile grazie alla presenza del sensore.

In sede di “configurazione iniziale” e fatte le doverose considerazioni con il proprio installatore di fiducia, è infatti possibile settare alcuni parametri che gestiscono l’attività di Prism, come:

1) la potenza massima prelevabile dalla rete,

2) la corrente massima di ricarica erogabile alla vettura.

Un’operazione che in Prism Basic è possibile regolando gli switch posti nella parte

posteriore della cover frontale (naturalmente a dispositivo spento).

Occhio alla posizione del sensore di carico

La quantità di energia disponibile verrà monitorata dalla presenza del sensore, il

quale invierà alla colonnina input di fermarsi o di continuare l’attività.

Se la configurazione iniziale è avvenuta con successo, una volta in funzione, Prism

preleva l’energia rimasta disponibile dopo aver soddisfatto i consumi di casa.

Per risolvere il suo problema, il nostro cliente dovrà (con l’aiuto dell’installatore di

fiducia), verificare che il sensore si trovi posizionato a valle del contatore e che “la

freccia” (riportata in superficie come disegno), sia puntata verso il contatore

stesso.

Dovrà controllare che siano state seguite le linee guida indicate nel manuale, in

particolare che sia stato utilizzato un doppino intrecciato-schermato per

prolungare il collegamento del sensore. Inoltre sarà necessario verificare che la

configurazione iniziale sia avvenuta correttamente, inserendo i parametri giusti

per avere la fruizione da lui desiderata.

Il nostro servizio assistenza sta provvedendo

P.S. Mi sono informato e so che, mentre scrivo queste righe, il reparto assistenza

di Silla Industries ha già preso in carico la richiesta di assistenza del Sig. Giunta.

Infatti non potendo effettuare verifiche più approfondite tramite un’analisi da

remoto (Prism Basic è un dispositivo non connesso ad internet a differenza di

Prism Solar), l’apertura di un ticket per risolvere al meglio il problema è

sicuramente la scelta più adatta.

