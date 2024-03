La mia MG4 Standard: una gioia tecnologica, senza fronzoli

Luca definisce la sua MG4 Standard una “gioia tecnologica”: essenziale ma perfetta in tutto quel che conta davvero, a cominciare da consumi e autonomia. Non può ricaricare a casa e difende la formula degli abbonamenti a pacchetto che ancora gli permette di risparmiare.

“Buongiorno a tutti. Sono Luca e faccio il tecnico It. Da giugno 2023 possiedo una MG Mg4 standard con 51kw di batteria e 170cv. Sono passato dalla mia vecchia 146 a metano a questa gioia tecnologica.

Non ha tutte le stupidaggini opzionali, come macchina del caffè 😂, ma ha gli optional giusti, volante multifunzione, touch multifunzione in plancia, controlli remoti su app, selettore di guida e response dello sterzo, adas di 2° livello, frenata rigenerativa di 3° livello (one pedal), Usb, bluetooth, vivavoce, Android auto o Apple car play, carica rapida dc a 100kw…

Tutto perfetto, manca solo…

L’unica cosa che avrei inserito nella standard prima consegna sono i cerchi in lega, aggiunti su quella attuale, e le casse audio posteriori, ma nulla di irrimediabile. Per quanto riguarda i consumi sono estremamente soddisfatto. In estate in misto vado dagli 8 ai 10 kw/100km con clima in funzione, mentre in inverno vado dai 13 ai 16 kw/100km con riscaldamento acceso, non ho la pompa di calore.

In autostrada i consumi sono intorno ai 16 18 Kw/100km, dandomi una autonomia superiore ai 200km. Nel misto in estate, secondo l’indovinometro sono sopra i 410 km e 320 in inverno.

Per me sono ottimi visto che con la mia vecchia alfa 1.4 con 90 litri di metano non facevo oltre i 220 km anche con discese 😂. L’abitabilità e il confort sono ottime, anche avendo un bimbo di 4 anni, ho moltissimo spazio anche di baule. Confort e silenziosità sono assicurati.

La guida è molto divertente e piacevole, cosa che non mi aspettavo da grande fanatico di auto muscle.

Le concorrenti costano 10k in più

Ho acquistato questa bellezza a 24k euro da auto Lenzi a Prato, dove ho trovato personale cortese e molto preparato anche sull’elettrico, e per questo li ringrazio molto. Avevo valutato diverse opzioni, compresa la Megane, ma sarebbero tutte costate almeno 10k euro più della mia con lo stesso allestimento, in più io ho le LFP.

Un ostacolo all’elettrico sono anche gli incivili che occupano le colonnine con auto a fossili. Mi rispondono, “sono in auto” oppure “ce ne sono altre libere”.

Volevo rispondere anche ai recenti articoli su ricariche e abbonamenti. Io purtroppo non possiedo un posto auto privato quindi carico alle pubbliche, cosa che non mi crea nessun problema, molto fattibile, rabbocco la carica ogni volta che sosto a lungo.

Lunga vita agli abbonamenti a pacchetto

Per questo motivo è molto importante mantenere per me e quelli come me che non hanno posto auto privato, la possibilità di scegliere abbonamenti a pacchetti, che ci fanno godere appieno le nostre auto e ci fanno spendere meno per le cariche. Io uso a2a da 100kw, da cui sono migrato da Be Charge che ha tolto l’opzione pacchetto. Io consumo tutto per esigenza, mi da più o meno 800 km di autonomia con residuo di batteria molto comodo.

Secondo mio parere ed esperienza le compagnie dovrebbero lasciare entrambe le opzioni e concedere a noi la scelta se pacchetto o sconto.

Ringrazio tutti voi per i consigli e l’informazione„. Luca Cometti

Risposta- Spartana, ma con 5 posti comodi, ampio bagagliaio, dimensioni e funzionalità da segmento C. Con un prezzo da utilitaria. Concordiamo con Luca: MG 4 Standard è una delle poche auto elettriche “tuttofare” per famiglie che non se ne possono permettere due.

