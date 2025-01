La mia Mercedes EQA vale così poco se la vendo usata? Gianluca l’ha acquistata un anno e mezzo fa ed è molto deluso dal prezzo che si sente offrire. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le voste mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia Mercedes EQA costava 61 mila euro nel 2023, me ne offrono meno della metà…

“Vi spiego la mia situazioneì: ho acquistato una nuova Mercedes EQA 250 Sport Plus 80kWh nel giugno 2023 con un allestimento prestabilito (era quella esposta). Prezzo complessivo di listino pari a 61.000 euro. Purtroppo ho scoperto dal mio assicuratore, al momento del rinnovo della polizza annuale, che il valore commerciale inserito per il furto/incendio/kasko era di 35.000 euro! Capisco che la svalutazione al primo anno oltre all’Iva (che non ho scaricato acquistandola da privato), sia naturalmente elevata, ma 15.000 euro, oltre al 22% di Iva, mi sembra eccessivo! Pochi giorni fa mi sono rivolto alla concessionaria presso la quale ho effettuato l’acquistato: con mia somma “gioia” ho appreso che il valore, secondo loro, è di circa 23.000 €!!! E’ una presa in giro ??? (Ho risposto). Purtroppo la situazione è reale! Ho provato allora, per curiosità, a rivolgermi ad un concessionario Renault per vedere se acquistando un’auto nuova del valore di 53.000€ di listino e permutando la mia EQA, il risultato fosse diverso…Peggio : valore della mia auto 21.000€“.

Che cosa mi conviene fare? Tenermela fino alla fine e riscattarla con la maxirata o…?

“Non ho fatto un’importante premessa, ovvero che al momento della stipula del contratto di acquisto, la Mercedes-Benz non prevedeva il famoso Valore Futuro Garantito. Solamente nel caso in cui avessi fatto un leasing ma non potendo scaricare i costi, oltre ad una rata mensile troppo elevata per le mie tasche, ho optato per un finanziamento triennale con maxirata finale pari a 31.000€. Ora, capite bene che la situazione, dal punto di vista finanziario è abbastanza disperata. La mia domanda è: a questo punto che cosa mi conviene fare? Tenermela fino alla fine e riscattarla senza pensare al valore commerciale dell’auto facendo finta che mi piace talmente tanto che non me ne voglio separare fin che morte non ci separi? Oppure cercare di liberarmene al più presto, ma consapevole di doverci smenare diverse migliaia di euro per non rischiare di perderci ancora di più alla fine dei 3 anni?“.

Secpondo voi qual è la causa dell’assurda svalutazione della mia Mercedes EQA?

“Secondo voi, la causa di questa assurda svalutazione è dovuta (come ritengo) a questa finta politica Green di cui si riempiono la bocca tutti i governanti, nostrani e non? Che poi non fanno assolutamente nulla per incentivare l’acquisto delle auto elettriche. Ma soprattutto per rivoluzionare la mentalità della gente, promuovendo interventi radicali sul territorio. Cercando di incentivare la ristrutturazione degli impianti elettrici nei condomini, nelle strutture pubbliche, commerciali ecc… Mettendo realmente in condizioni ottimali le persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo?? Chi può permettersi un’auto elettrica oggi? Chi vive in una casa indipendente, preferibilmente con impianto fotovoltaico (come il sottoscritto). E gli altri? La stragrande maggioranza della popolazione che vive in condomìni da 60-70-100 appartamenti come fa a caricare l’auto? Senza tener conto della scarsa presenza di colonnine presso le strutture commerciali. Mi capita di vedere delle colonnine di ricarica da 11 kW in mezzo al nulla: se devo caricare per un’autonomia 50 km devo aspettare un’ora! Chiedo aiuto, grazie mille“. Gianluca C.

Risposta. Ormai è un fatto assodato che molti concessionari offrono cifre ridicole per ritirare le auto elettriche usate. È un business che ancora conoscono poco e di cui non si fidano. Ergo: le comprano solo con esborsi minimi, di cui sono sicuri di rientrare. Non a caso chi intende cedere un’auto elettrica di solito preferisce canali alternativi di vendita diretta attraverso siti specializzati, su cui si spuntano cifre significativamente migliori. Anche noi di Vaielettrico abbiamo un canale dedicato alle offerte di auto elettriche di seconda mano. Resta il fatto che, se davvero voglio dimostrarsi vicine ai loro clienti, le grandi Case auto dovranno mettere mano a questo problema. Con politiche che tutelino e valorizzino maggiormente nel tempo le auto elettriche che che hanno venduto.

