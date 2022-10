La mia Megane non arriva, che cosa devo fare? Mancano alcuni componenti e Matteo teme che l’auto “invecchi” ancor prima della consegna. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La mia Megane non arriva, la batteria come starà alla consegna dopo un lungo fermo?

“H o ordinato a luglio 2022 la nuova Megane E-Tech con batteria da 60 KWh. La consegna era prevista a fine ottobre. Tutto perfetto, direte voi. Avevo immaginato che sarebbe stato impossibile ricevere l’auto in questa data. Come un fulmine a ciel sereno le mie supposizioni si sono rivelate realtà. Il 21 ottobre mi chiama il concessionario, dicendo che mancano i componenti per il caricatore da 22 Kwh. Mi propongono di aspettare 60 giorni dopo la data di consegna fissata sul contratto. Dopo tale data si potrà chiedere un contributo alla casa madre per l’acquisto oppure dare disdetta, ricevendo indietro la caparra. I miei dubbi sono tanti. Il principale è questo. Mi hanno spiegato che la macchina è pronta, ma bloccata in catena di montaggio aspettando questi componenti. Il dubbio riguarda innanzitutto la batteria, il cuore di un’auto elettrica: non si rovina a stare bloccata senza essere ricaricata? Altro dubbio: le gomme non diventano ovali creando problemi durante la marcia? In fase di consegna presterò massima attenzione alle gomme, ma posso richiedere, oltre allo sconto, anche un check up della batteria con Power Check Control o simili? “. Matteo Leonetti

Giusto cautelarsi, ma la proposta ci sembra corretta

Risposta. Anche altri lettori ci hanno segnalato un allungamento dei tempi di consegna della nuova Megane, parlando ora di aprile. Non a caso, nella relazione Renault sull’andamento dell’ultimo trimestre, per la Megane si fa riferimento solo agli ordini (37 mila) e mai alle consegne. Venendo al suo caso: a noi sembra che il comportamento del suo concessionario sia tutto sommato corretto. 60 giorni di attesa supplementare di questi tempi in cui tutta l’industria dell’auto è sottosopra ci sembrano giustificati. Dopo di che potrà scegliere se negoziare lo sconto o rinunciare, facendosi restituire la caparra. Ovviamente, se deciderà di aspettare, avrà tutto il diritto di controllare che l’auto sia in perfetto stato. Tanto più che le concessionarie Renault sono attrezzate per certificare lo stato di salute della batteria (il cosiddetto SoH) in termini di capacità residua. Cosa che, a quel che ci risulta, fanno ad ogni tagliando. Anche altri lettori ci hanno segnalatodei tempi di consegna della nuova Megane, parlando ora diNon a caso, nellasull’andamento dell’ultimo trimestre, per la Megane si fa riferimento solo agli ordini () e mai alle consegne. Venendo al suo caso: a noi sembra che il comportamento del suo concessionario sia tutto sommato corretto. 60 giorni di attesa supplementare di questi tempi in cuici sembrano giustificati. Dopo di che potrà scegliere se negoziare lo sconto o rinunciare, facendosi restituire la caparra. Ovviamente, se deciderà di aspettare, avrà tutto il diritto di controllare che l’auto sia in perfetto stato. Tanto più che le concessionarie Renault sono attrezzate per certificare(il cosiddettoin termini di capacità residua. Cosa che, a quel che ci risulta, fanno ad ogni tagliando.

— Megane e-tech su strada: il video di Paolo Mariano