La mia Mazda usata non la vogliono, possibile?

La mia Mazda usata (una MX30) non la vogliono in permuta, volevo comprare una BYD Seal, ma…È quel che ci scive Mirco, un lettore molto deluso. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vosre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia Mazda usata (una MX30) non la ritirano perché fuori mercato? La tengo…

“Sono un possessore felice di una Mazda MX30 del 2020. Ora vorrei cambiarla con una BYD Seal e sono stato dal concessionario (non faccio nomi, ma concessionario ufficiale). La risposta è stata che la mia macchina praticamente non la ritirano perché (risposta evasiva) è fuori mercato .Ora, dico io: vogliono vendere le auto nuove elettriche e non ritirano le auto usate elettriche? Ma che scandalo è questo? Bene, io mi terrò la mia auto, ma per mè questi signori con le loro politiche di elettrificazione posso anche fallire tutti. Tenetevi la vostra auto. Grazie e buon lavoro da un lettore un lettore incazzatissimo“. Mirco Marchetti

Molto meglio vendere da privato a privato

Risposta. L’atteggiamento di buona parte dei concessionari (non tutti) ormai è chiaro: non amano l’elettrico, lo vendono solo perché devono e si guardano bene dal ritirare l’usato. Tanto più se di altre marche di cui non conoscono la rivendibilità. La Mazda in questione, poi, non ha avuto un gran successo commerciale e quindi la diffidenza aumenta ancora. Da quel che ci scrivono i lettori, ormai il trend consolidato è di non dare comunque l’auto elettrica in permuta, a fronte di quotazioni ridicole. Ma piuttosto di proporle sui siti specializzati, per la vendita da privato a privato. A prezzi decisamente più umani. È quello che consigliamo anche all’infuriato lettore, ricordandogli che anche Vaielettrico ha un’apprezzatissima vetrina dell’usato, in cui può inserire il suo annuncio.

