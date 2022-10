La mia Leaf conviene anche dopo i rincari

“V i scrivo dopo parecchi mesi di uso dell’auto, perché ho ri-fatto i calcoli di consumo. Anche con i NUOVI prezzi dell’energia elettrica (mercato a maggior tutela). Posso riferire i miei dati rilevati con la mia Nissan LEAF40 del 2019 in 7 mesi e 10’000km (34% in autostrada, 57% di urbano, 9% di extraurbano). Sono 16.62KWh/100km misurati al contatore. Quindi comprese le perdite del caricabatteria interno. Il computer di bordo riferisce 13.7KWh/100 km (ovvero 82% di efficienza del sistema interno di ricarica dell’auto). Durante l’estate l’aria condizionata è stata sempre accesa quando fuori era oltre i 30°C. Fino al 30 settembre il costo medio consuntivato ( principalmente caricando sul mercato maggior tutela) è stato di 6.02€/100km. Con l’auto che avevo prima un Skoda Superb diesel, facevo lo stesso percorso a 15.5km/litro. Questo segnando tutti i rifornimenti che ha fatto l’auto in 5 anni “ .

“Ho segnato il prezzo del mio distributore degli ultimi 7 mesi. In questo periodo con la mia auto precedente, avrei speso 12.16€/100km. Dal primo ottobre, il prezzo del mercato a maggior tutela è passato da 0.3675€/KWh di luglio-agosto [calcolato come (F23 + accisa+ QuotaContatore)x IVA)] a 0.6023€/KWh. Quindi dovrei passare da 6.02 a 9.86€/100Km per muovermi in elettrico. Nel mio caso c’è ancora un 19% di margine rispetto all’auto precedente. Aggiungo che sia il mio consumo in elettrico che quello della mia auto precedente sono assolutamente allineati con le medie di SprintMotor. Ovvero 16.89KW/100km per la Nissan LEAF e 14.5km/l per la precedente SkodaSuperb 2.0 TDI DSG. Lo stato di salute della batteria è circa il 91% (rilevato con PowerCruise Control)“. Diego Maggiolini

Risposta. Grazie a Diego per avere condiviso il suo meticoloso bilancio personale. Più che chiacchiere, in questo momento terribile servono numeri ed esperienze concrete. Tanto più preziose in un mondo come l’elettrico in cui non esiste un unico prezzo di riferimento come per la benzina e il gasolio.

