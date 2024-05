La mia ibrida plug-in? Restituita, torno al diesel

La mia ibrida plug-in? L’ho restituita dopo un anno mezzo, torno felicemente al diesel. Questo ci scrive Gianni, un lettore, della sua Lynk & Co. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia ibrida plug-in l’ho restituita: costi di ricarica troppo alti

“Ho restituito la macchina elettrica. Ho tenuto per un anno e mezzo una Lynk & Co. elettrica ibrida plug in noleggio, ho fatto 15.000 km, di cui 13.000 in elettrico….Macchina bellissima, ma esperienza negativa primo per il tempo di ricarica e poi per i costi in elettrico diventati troppo alti. Sono tornato al Diesel: che bello…non ho più problemi. Saluti a tutti“. Gianni Guerrieri

Ma certi conti andrebbero fatti prima, non dopo…

Risposta. Ognuno è libero di fare quel che vuole, però sarebbe bene informarsi prima di acquistare (o in questo caso noleggiare) un’auto. Gianni ci scrive che dei 15 mila km fatti in 18 mesi con la Lynk & Co. ne ha fatti ben 13 mila in elettrico (??). Qualcuno avrebbe dovuto spiegargli che questa macchina (cinese) accetta una potenza di ricarica massima di 3.7 kW (16A 230V monofase). E che quindi riportare al 100% una batteria scarica da 17.6 kWh richiede tempi decisamente lunghi, almeno 5 ore. Quanto al costo delle ricariche, anche qui bastava chiedere un po’ in giro per sapere che soprattutto per un’ibrida plug-in i costi sono competitivi solo se hai possibilità di rifornire a casa. Nelle colonnine pubbliche in AC (in genere da 22 kW) paghi per potenze che non puoi utilizzare, dato che il caricatore di bordo non le accetta. Nelle Enel X, la rete più diffusa in Italia, siamo a 0,69 kWh, ma a casa molti di noi pagano un terzo di questa cifra.

Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano / Perché in Italia si vendono più ibride plug-in che elettriche? Vediamo…