La mia Euro 5 a Milano non va, vi sembra giusto?

La mia Euro 5 a Milano è bloccata, a casa delle norme anti-inquinamento del Comune. Ma non è l’auto la colpevole, lamenta Giuseppe. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

La mia Euro 5 non va, scaldabagni e caldaie sono liberi di inquinare: perché?

“Ho letto l’articolo dal titolo ‘Interessa solo il business, non l’aria che respiriamo‘, del quale condivido tutto, senza esitazione! Desidero, comunque, precisare che l’autotrazione incide non più del 10%, altre fonti tra cui riscaldamento domestico, industrie e allevamento intensivo, fanno la parte più corposa! Ho la sfortuna di vivere in provincia di Milano, città che non posso più raggiungere con la mia Euro 5, per assurde norme mangia soldi del famelico e incompetente comune di Milano! Città nella quale centinaia di migliaia di caldaiette e scaldabagni devastano l’aria dei milanesi, ma per queste ultime, non si fa nulla!!! Se si vuole incidere in modo significativo sulla qualità dell’ aria, bisogna partire dalle fonti più inquinanti, le autovetture, sono già avviate sulla strada delle zero emissioni! Quanto sopra, con poche difficoltà, visto che viviamo in un paese di corrotti e filorussi per interesse. Leggo con sdegno miriade di articoli che inneggiano alla fine della mobilità elettrica, una cosa demenziale!!!“. Ing Giuseppe Sala

Mica facile fermare “caldaiette e scaldabagni” fuori regola…

Risposta. Dalle varie rilevazioni in zone come la Val Padana (e il milanese in particolare) risulta che l’apporto dei mezzi di trasporto all’emissione di inquinanti come le polveri sottili è ben superiore al 10%. Il che non toglie che occorrerebbe intervenire con la stessa efficacia usata per le auto sulle altre fonti di avvelenamento dell’aria. Come le industrie e le ‘caldaiette e scaldabagni’ citate dal lettore. Ma intervenire su questi aspetti è molto più difficile, con tutti gli interessi economici e politici che ci sono in gioco. E invece bisogna lavorare su tutti i fronti, facendo sì che ci avviciniamo sempre di più alle emissioni zero in ogni aspetto della nostra vita. Sviluppando tecnologie che ci consentano di farlo al prezzo più contenuto possibile.