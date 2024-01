La mia casa a impatto zero: Armaroli fa il bilancio 2023

La casa a impatto zero di Nicola Armaroli ha prodotto nel 2023 più elettricità di quanta ne abbia consumata. E’ stata totalmente indipendente dalla rete per l’81% del tempo e solo nei mesi di gennaio e dicembre ha fatto ricorso all’energia acquistata.

Casa a impatto zero/ “tutte tecnologie ultra consolidate

In questa videointervista in pillole della serie “Chiedetelo a Nicola Armaroli”, lo scienziato bolognese fa i conti, anche economici, del suo investimento in un edificio monofamiliare ricostruito ex novo adottando tutte le tecnologie di efficientamento energetico disponibili sul mercato: isolamento termico, pannelli fotovoltaici da 10 kW, accumulo stazionario da 24 kWh, solare termico, riscaldamento a pompa di calore geotermica, cucina ad induzione, illuminazione a led e auto elettrica.

I dati chiave del suo 2023 a emissioni zero li ha pubblicati sui suoi profili Facebook e Linkedin (vedi qui e qui), ricevendo decine i commenti e suscitando anche qualche polemica. «Ho risposto molto semplicemente che questo è il mio caso personale, non pretendo che vada bene per tutti ma è alla portata di tutti perché non ha nulla di particolarmente esotico, solo tecnologie ultra consolidate»

«In tanti mi hanno chiesto di quantificare il ritorno dell’investimento, ma mi sembra una domanda mal posta – prosegue Armaroli -: io ho adottato soluzioni che sono obbligatorie, oggi, per tutte le case di nuova costruzione. Ho aggiunto solo la pompa di calore geotermica, che mi è costata 20 mila euro».

Casa a impatto zero/”Risparmio e 30 anni di tranquillità”

Un risultato in termini economici, però, l’ha ottenuto, gli chiediamo? «Direi di sì. Confrontando le mie spese energetiche per l’appartamento in condominio dove vivevo fino a due anni fa, più o meno delle stesse dimensioni, ho calcolato un risparmio energetico annuo pari a 15.050 kWh e minori spese per 3.339 euro. Ho sostanzialmente azzerato la spesa delle bollette, e questo per i prossimi 30 anni»

Senza contare, aggiunge, «la tranquillità di non dipendere più dai capricci del petrolio, con prezzi che si impennano ai primi venti di guerra in Ucraina in Medio Oriente».

Tuttavia, la casa di Armaroli non sarebbe in grado di essere totalmente autosufficiente. In altre parole, non si potrebbe staccare dalla rete. Su cinque mesi (da aprile a settembre) di produzione in eccesso ceduta alla rete per il 24% e tre di pareggio (novembre, febbraio e marzo), dicembre e gennaio hanno avuto un deficit di produzione che ha determinato un prelievo dalla rete pari al 19% dei consumi.

«Ma si tenga presente che casa mia sta nel mezzo della grigia Pianura Padana dove l’irraggiamento solare è inferiore a quello medio italiano e almeno del 30-40% inferiore a tutte le regioni del Mezzogiorno».

