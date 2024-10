La mia 500e usata valutata una miseria, 14 mila euro

La mia 500e usata valutata una miseria, solo 14 mila euro, nonostante abbia solo due anni e 15 mila km. Davide sfida tutta la sua delusione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia 500e usata dopo 2 anni e 15 mila km vale così poco? L’ho pagata 39 mila…

“In breve la mia storia verso il Green. Decido di installare un impianto fotovoltaico in previsione anche dell’acquisto della Fiat 500E. Non ho mai le mezze misure e punto sulla versione La Prima, top di gamma, prezzo euro 39 mila. Soddisfatto di due anni con guida elettrica, decido di passare all’acquisto di una seconda macchina elettrica, più spaziosa, la Jeep Avenger. Mi reco dallo stesso concessionario, configuriamo l’acquisto, e la sorpresa è sulla mia permuta: valore della 500E, dopo soli 2 anni e 15 mila km percorsi, euro 14.000,00. Meravigliato, il venditore mi risponde che mi sta facendo un favore, in quanto molti concessionari nemmeno le ritirano le auto elettriche. Quanta delusione !! Un saluto“. Davide Milanesi

Venderla privatamente (sui siti specializzati) è l’unica strada

Risposta. Si sa che i concessionari, nella stragrande maggioranza, non amano l’elettrico. Tanto meno quello usato, che ha quotazioni ancora incerte per la scarsità di auto disponibili e che temono di non riuscire a piazzare. Ergo: offrono cifre risibili, come questa che si è vista prospettare Davide, pari a poco più di un terzo del prezzo pagato per il nuovo. Stessa disavventura è capitata a un altro lettore con una Volkswagen ID.3, valutata ancora meno, 12 mila euro. Il risultato è che chi deve vendere quasi sempre si rivolge ai siti specializzati (anche Vaielettrico ha una sezione dedicata), spuntando cifre decisamente più ragionevoli. E seguire questa strada è il consiglio che ci sentiamo di dare a Davide, anche se ci rendiamo conto che la permuta sarebbe il meccanismo più comodo. Sarebbe interessante su questo tema avere il punto di vista dei costruttori: negli anni a venire dovranno vendere sempre più auto a emissioni zero. Ma nessun mercato del nuovo può decollare se alle spalle non c’è un solido mercato dell’usato.

