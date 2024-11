La mia 500e Icon bloccata da una chiave che non c’è. E’ mai possibile?

Una bella mattina la 500e Icon di Marco, un lettore veneto, non vuol saperne di aprirsi. Il telecomando e la app non funzionano e Fiat non dà in dotazione una chiave meccanica a “spadino”. Inizia così una piccola Odissea che forse lo riporterà su un’auto termica. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaialettrico.it.

Il concessionario? Non vuol metterci mano

“Sono o “ero” dovrò decidermi, felice possessore di una Fiat 500e Icon sviluppata a Km 0 due mesi fa presso il concessionario Campello Motors di Padova. Da circa una settima sono in attesa di sapere le sorti della mia scelta di passare definitivamente all’ elettrico.

Infatti da una settimana alla mia bellissima 500e Icon nera non si aprono più le portiere (i telecomandi e app non la sbloccano) ed è stata portata con carro attrezzi direttamente da Adria in provincia di Rovigo a Padova sede della Campello. Trasporto questo reso necessario dal fatto che non mi è stata fornita la chiave meccanica o “spadino” di emergenza all’interno dei due telecomandi.

Un duplicato della chiave? Ripassi fra sei mesi

L’officina Fiat autorizzata da 40 anni in termico di Adria, la mia cittadina, non mette mani al problema essendo elettrica e non sono intenzionati ad entrare in questa gestione di auto elettriche. Pertanto a detta officina di Campello devono tentare di aprirla con carrozzieri specializzati tramite cuscini a gonfiaggio controllato apposti che si utilizzano in caso di incidenti. Inoltre a detta dello stesso responsabile officina Campello per avere un duplicato della chiave meccanica della mia 500e ci vogliono circa 6 mesi.

Io vi chiedo aiuto per capire la mia situazione è risolvibile in altro modo, se tale situazione di bloccaggio delle porte è successo a qualche altro possessore di 500e ed infine: ma la chiave di emergenza non è un optional per Fiat? Ci deve essere !

L’autista del carroattrezzi: “Metti in ginocchio l’industria italiana, restare a piedi è quel che ti meriti”

Vi segnale inoltre nota di sconforto da parte mia nell’aver ricevuto da parte di autista del carroattrezzi al momento del difficile ritiro della mia 500e Icon dal parcheggio un epiteto del tipo : “Comunque è quello che si merita di rimanere a piedi in questo modo per avere acquistato un’auto elettrica che come vede da solo problemi e in più sta mettendo in ginocchio l’industria italiana” .

Ma se Fiat mi aveva messo all’interno dei telecomandi gli spadini meccanici, saremo arrivati a questo punto? . Grazie per tutti i consigli che potrete darmi sull’accaduto„.

Marco Doati

Tre passi nel delirio (e l’auto elettrica non c’entra)

Risposta – L’apertura delle portiere è azionata dalla batteria di servizio a 12 volt. Molto probabilmente, quindi, il guasto non riguarda il circuito ad alta tensione. Ma facciamo appello alla community di Vaielettrico per informazioni tecniche più precise. Certo è che la storia di Marco qualcosa in più ce lo dice.

Un’officina autorizzata che si rifiuta di attrezzarsi per intervenire su una delle auto elettriche più diffuse in Italia. Un autista cafone che si permette di ironizzare su chi già si trova in difficoltà. Un costruttore che ci mette sei mesi (se è vero) a procurare una banale chiave d’emergenza che dovrebbe essere in dotazione. Tre passi nel delirio, assurdità inconcepibili in un Paese civile. E l’auto elettrica c’entra poco o nulla.

