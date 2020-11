La Mercedes scalpita: ecco il piccolo Suv in arrivo

La Mercedes scalpita e mostra le due novità elettriche 2021: un piccolo Suv, l’EQA, e l’ammiraglia da 700 km di autonomia, la EQS. Tutto in un video.

La Mercedes scalpita: l’EQA in arrivo a inizio 2021

Sull’elettrico la Casa della stella deve recuperare il tempo perduto rispetto alla concorrenza. L’unico modello in gamma, per ora, è il grande Suv EQC, che peraltro si vendicchia con risultati non all’altezza del blasone Mercedes. E allora da Stoccarda continuano a distillare anticipazioni sulle novità in arrivo. Quasi a dire a chi pensa a un’elettrica per l’anno prossimo: un po’ di pazienza, stiamo arrivando. Il video (sotto) è stato girato sulla splendida pista di prova di Immendingen, con il solito influencer a fare da spalla al capo degli ingegneri di pista, Jens ten Bring.

Dell’ammiraglia EQS abbiamo già scritto. Si sa meno, invece, dell’auto per noi più interessante, la EQA, un piccolo Suv molto più abbordabile in termini di prezzo. Quel che si sa è che l’autonomia dovrebbe essere di circa 400 km. E che non nascerà su una piattaforma concepita sull’elettrico, ma sulla stessa base tecnica della Mercedes GLA. E con dimensioni simili, forse un po’ più compatte (la GLA è alta 442 cm, larga 180 e alta 148).

La EQA dovrà vedersela con VW ID.4 e Audi Q 4 e-tron

Il prezzo dovrebbe essere di circa 50 mila euro, meno gli incentivi. Sul mercato la Mercedes EQA dovrà vedersela anzitutto con la nuovo concorrenza made in Germany. A partire dalla Volkswagen ID.4 e dall’Audi Q 4 e-tron, entrambe in vendita a inizio 2021. Oltre naturalmente alla Tesla Model Y, già in vendita negli Stati Uniti e in Cina e in arrivo anch’essa l’anno prossimo in Europa. Tutti modelli costruiti per fare grandi numeri, nella convinzione che in questa prima fase dell’elettrico saranno Suv e crossover a farla da padrone. A breve, comunque, la Mercedes dovrebbe svelare tutti i dati tecnici della EQA.

Quanto alla EQS, siamo in presenza di un’ammiraglia da circa 470 cavalli con 700 km di autonomia (qui altri dettagli tecnici). E un prezzo che non dovrebbe discostarsi molto dai 90 mila euro. Con raffinatezze tipo i fari olografici in grado di scrivere messaggi sulla strada che percorre. Roba per pochi fortunati: la Mercedes scalpita e vuol dare un saggio di quel che sa fare anche nell’elettrico.