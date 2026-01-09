La Mercedes CLA è “Auto dell’anno”: solo EV sul podio

La Mercedes CLA è l’Auto dell’Anno (Car of the Year) 2026. La proclamazione durante il Salone dell’auto di Bruxelles. Solo auto elettriche sul podio, con Elroq e EV4.

La Mercedes CLA davanti a Skoda Elroq e Kia EV4

Per la Mercedes (qui la nostra prova) è l’auto elettrica della svolta. Con sistema elettrico da 800V, ricarica fino a 350 kW, un CX invidiabile (0,21) e un’autonomia che può arrivare a sfiorare gli 800 km. Tutti numeri che hanno convinto i 60 giornalisti di tutta Europa che formano la giuria. La Cla ha ottenuto l’ambito riconoscimento con un totale di 320 voti. Precedendo nettamente la vendutissima Skoda Elroq (220 voti), seconda, e la Kia EV4 (208), terza assoluta a completare il podio. Seguono poi la Citroen C5 Aircross (207), la Fiat Grande Panda (200), la Dacia Bigster (170) e la Renault 4 (150). La CLA succede a un altro modello elettrico, l’accoppiata Renault 5 E-Tech/Alpine 290, che ha ottenuto il titolo nel 2025. Il premio è attribuito dal 1964 e ha visto, di fatto, vincitrici quasi tutte le case automobilistiche. A cominciare dalla Fiat, la più gettonata con 9 vittorie.

Per la Casa tedesca il modello della svolta nell’elettrico

La CLA è la prima nativa elettrica della Casa tedesca ed è basata sulla nuova piattaforma Mercedes Modular Architecture. È lunga 472 cm, e cioè 3 in più della precedente generazione, larga 185 e alta 146. I prezzi partono da 56.665 euro per la versione 250+ EQ Technology Advanced. La top di gamma 350 4MATIC costa 62.265 euro. Le batterie disponibili sono da 58 o 85 kWh e sono divise in 4 alloggiamenti nel telaio per tenerle il più in basso possibile e migliorare la distribuzione delle masse. Il successo nel premio automobilistico più prestigioso dovrebbe dare nuova slancio a un modello dal quale la Mercedes si aspetta molto. Dopo un avvio stentato, che ha portato la Casa della Stella a puntare più sulle ibride plug-in che sulle elettriche pure. Un equilibrio che si dpvrebbe rovesciare proprio a partire dalla CLA.