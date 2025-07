La Mercedes che ricarica a 850 kW

La Mercedes che ricarica a oltre 850 kW a 1000 ampere: è il concept AMG GT XX, che ha raggiunto questa incredibile potenza, in una stazione Alpitronic da 1 MW.

La Mercedes che ricarica nei tempi di un pieno di benzina

Siamo su livelli e tempi di ricarica inimmaginabili fino a qualche anno fa. E questo, spiega l’italiana Alptronic sul suo profilo LinkedIn, grazie allo “sviluppo sincronizzato di veicoli elettrici e infrastrutture“. Aggiungendo: “Per supportare questo livello di prestazioni, in un’ampia gamma di curve, l’infrastruttura di ricarica deve fornire in modo affidabile un’elevata corrente. Attingendo alla nostra esperienza nella ricarica ad alta potenza, abbiamo sviluppato la prima stazione di ricarica in grado di erogare tale corrente attraverso un cavo CCS standard. Riducendo significativamente i tempi di ricarica e avvicinandoli a quelli del rifornimento convenzionale. La collaborazione dimostra come il progresso coordinato nella tecnologia dei veicoli e delle infrastrutture sia essenziale per il continuo sviluppo della mobilità elettrica”.

Le mega-colonnine fornite dall’italiana Alpitronic

Mercedes ha iniziato a costruire o una sua rete di ricarica nel gennaio 2023, come contraltare ai Supercharger Tesla. E ora fa sapere che ricariche così veloci non sono una dimostrazione fine a se stessa, ma l’inizio di una nuova era nella mobilità elettrica: “Questa classe di caricabatterie ad alta potenza non si limita all’uso di prototipi”, si legge ancora su LinkedIn. “Mercedes-Benz AG amplierà l’infrastruttura della propria rete di ricarica con la prossima generazione di stazioni di ricarica ad alte prestazioni per supportare i futuri modelli di serie“. Il marchio di Stoccarda sta cercando di rilanciarsi nell’elettrico con una nuova generazione di modelli, dopo un primo semestre 2025 con vendite in calo. La rapidità di ricarica fa parte di questa strategia, grazie alla collaborazione sempre più stretta con Alpitronic.