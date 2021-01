La Mercedes centra i target sulle emissioni 2020-21

La Mercedes centra i target europei sulle emissioni nel 2020 ed è convinta di farlo anche nel 2021, grazie ai nuovi modelli elettrici e ibridi plug-in.

La Mercedes centra i limiti con 160 mila auto alla spina

Niente multe da Bruxelles per gli sforamenti dei limiti massimi di CO2/km sulle nuove macchine vendute nell’anno che ci lasciamo alle spalle. La Mercedes centra i target grazie all’immatricolazione di 160 mila auto “alla spina”, tra elettriche pure e plug-in hybrids (+228.8%). Di queste, ben 87.000 unità sono state vendute nell’ultimo trimestre 2020, segno di una forte accelerazione nella richiesta di vetture a batterie. Nel 2020 la marca Mercedes aveva un’unica auto elettrica in gamma, la EQC, un Suv di cui sono stati venduti circa 20 mila esemplari, non certo un successo. A questi vanno aggiunti 27 mila Smart EQ, elettriche anch’esse (+45,6%) e 1.700 furgoni EQV. Il grosso delle vendite di “auto alla spina” si deve quindi alle ibride plug-in, che sono quadruplicate arrivando a 115 mila immatricolazioni.

— Qui il comunicato con i dati 2020 di Mercedes.

Nel 2021 arrivano quattro elettriche e due ibride plug-in

“Continueremo ad accelerare la strategia ’Electric first’ con un’ulteriore espansione della gamma dei modelli elettrici“, ha detto il presidente Ola Källenius. “Con i dati in nostro possesso siamo convinti di osservare i limiti sulle emissioni anche nel 2021“. La quota delle “auto con la spina” sul totale delle vendite Mercedes (2,164 milioni di veicoli nel 2020) è salita dal 2% al 7,4%. Ma il bello viene adesso e la Casa di Stoccarda, con tutti i lanci di nuovi modelli, si aspetta di toccare almeno il 13% nel 2021. Le elettriche pure in arrivo quest’anno sono quattro (la EQA, la EQB, la EQE e la EQS), le ibride plug-in due (Classe C e Classe S). Sono tutti dati che confermano che la decisione UE di porre limiti sempre più severi sulle emissioni è giusta. E spinge le Case a uno sforzo senza precedenti per rientrare nei limiti. Ma i risultati economici, stando ai primi bilanci 2020, non ne risentono: la Mercedes ha immatricolato il 7,5% di vetture in meno sul 2019, un calo legato al Covid-19.