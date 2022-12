La Meloni contro lo stop alle termiche nel 2035

La Meloni contro lo stop alle auto termiche nel 2035: il premier contro la UE sulla decisione di consentire da quella data di produrre solo veicoli a emissioni zero.

La Meloni contro lo stop: “Irragionevole e lesivo del nostro sistema produttivo”

“Non lo considero ragionevole. Lo considero profondamente lesivo del nostro sistema produttivo. Mi pare che sia una materia su cui c’e’ una convergenza trasversale a livello italiano e intendo utilizzare questa convergenza per porre le questione con forza“. Cosi’ Giorgia Meloni sulla posizione del governo italiano in merito all’accordo raggiunto in sede europea di porre fine dal 2035 alla vendita di auto con motori a combustione. La premier si è espressa durante la tradizionale conferenza di fine anno del presidente del consiglio. Si tratta di una presa di posizione ampiamente scontata e largamente condivisa tra le forze di maggioranza, oltre che dal sistema produttivo italiano. Si tratta di capire ora che tipo di misure concrete verranno messe in campo a Bruxelles da parte di un governo che finora si è dimostrato piuttosto accomodante con la UE. Questo a dispetti dei proclami espressi in campagna elettorale.

Salvini il più critico con la UE

Tra i partiti della maggioranza, il più critico nei confronti della scadenza fissata al 2035 è da tempo la Lega. A settembre, parlando a Rivoli (Torino) di fronte a una platea zeppa di tute blu dell’ex Fiat, Matteo Salvini non aveva usato mezze misure: “I geni dell’Europa hanno approvato una norma che è una follia. Significa distruggere il settore dell’auto in Italia, significa licenziare a Torino per dare lavoro a Pechino”. Di qui la promessa, confermata recentemente, di arrivare a una consultazione popolare per dare forza a questa posizione. “Se gli italiani ci daranno la forza di andare al governo”, aveva aggiunto l’attuale vice-presidente del Consiglio, “promuoveremo un bel referendum popolare per bloccare questa follia. Siano gli italiani a dire sì o no a un regalo alla Cina“. Vedremo se anche qui si passerà dalle parole ai fatti.

